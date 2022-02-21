"Ингосстрах" совместно с "Медси" сделали доступным дистанционное открытие больничных

ТАСС, 21 февраля. Компания "Ингосстрах" совместно с федеральной сетью частных клиник "Медси" - одним из крупнейших и самых передовых провайдеров медицинских услуг - предлагает пациентам из любых регионов России, застрахованных по ДМС в СПАО "Ингосстрах", возможность дистанционного получения медицинской помощи (включая дистанционное открытие и закрытие больничного листа при симптомах ОРВИ/COVID-19).

Эту возможность "Ингосстрах" сделал доступной для всех застрахованных, в том числе и тех, у кого "Медси" не присутствует в программе страхования. При этом, дополнительной платы за расширение программы страховая компания требовать не будет. Это обновление особенно актуально в регионах России, где волна заболеваемости проходит свой пик, а оказание врачебной помощи на дому ограничены из-за заболеваемости медицинских работников и общего влияния эпидемиологической ситуации.

В данных условиях возможность дистанционного оказания медицинских услуг в формате "телемедицины" стала чрезвычайно актуальной, и "Ингосстрах", ответственно относящийся к поддержанию уровня сервиса, предоставляемого своим клиентам, смог обеспечить включение телемедицинских услуг для своих застрахованных, часто не требуя за такое расширение дополнительной оплаты.

"Для "Ингосстраха" как компании, которая поставила главный стратегический приоритет на оказание качественных медицинских услуг вне зависимости от сложных внешних обстоятельств, возможность обеспечения требуемого сервиса во взаимодействии с самыми передовыми клиниками, такими, как сеть "Медси" - важнейший фокус работы в сегменте ДМС", - отметил заместитель генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов.

"Медси" как лидер рынка частного здравоохранения России в полной мере отвечает запросам пациентов, для которых главный критерий - профессиональная медицинская компетенция и высокая сервисная составляющая. Наш проект очень важен для развития телемедицинского направления, он позволит обеспечить доступность оказания помощи в любом регионе России. Пациенты смогут оперативно получить консультацию специалиста и оформить электронный больничный по ОРВИ и COVID-19 через приложение SmartMed, что особенно важно в условиях непростой эпидемиологической ситуации", - сообщил директор по цифровой трансформации ГК "Медси" Александр Пилипчук.

"Телемедицинские технологии объективно доказали свою эффективность в сложных эпидемиологических условиях, по сути став универсальным решением для пациентов, которые не могут лично посетить врача. При этом мы хотим, чтобы возможности площадки SmartMed были использованы и в обычных условиях для клиентов страховых компаний, которые активно работают с клиниками "Медси". Доступность телемедицинских консультаций пока еще остается конкурентным преимуществом для страховых компаний в привлечении клиентов, но в скором времени это станет обязательным продуктом каждого страхового пакета", - подчеркнула директор департамента по работе со страховыми клиентами ГК "Медси" Анна Смирнова.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 316 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

АО "Группа компаний "МЕДСИ" - одна из ведущих федеральных сетей частных клиник России, предоставляющая полный спектр медицинских услуг - от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. ГК "МЕДСИ" включает 91 клинику по России. В их числе - 41 клиника в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 50 клиник в регионах России. В актив ГК "МЕДСИ" также входит медицинский велнес, служба помощи на дому. В "МЕДСИ" работают более 12 тыс. сотрудников, в числе которых более 4800 врачей. Выручка ГК "МЕДСИ" в 2021 году составила 30,1 млрд рублей.

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