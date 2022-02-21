За 2021 год страховая компания КАПИТАЛ LIFE собрала более 22 млрд рублей

ТАСС, 21 февраля. По итогам 2021 года общие сборы страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") превысили 22 млрд рублей. Показатель чистой прибыли компании вырос в 2,5 раза по сравнению c предыдущим годом и превысил 3,2 млрд рублей.

В КАПИТАЛ LIFE обслуживаются клиенты по 615 тыс. договорам НСЖ, сборы компании по накопительному страхованию жизни за 2021 год составили 11 млрд рублей. Доля сборов НСЖ в портфеле по страхованию жизни составила 60%.

Всего за 2021 год КАПИТАЛ LIFE урегулировала более 200 тыс. страховых случаев по договорам страхования жизни и здоровья и выплатила клиентам более 27 млрд рублей в 79 регионах России. Количество урегулированных компанией страховых случаев в 2021 году выросло на 35%.

Выплаты по НСЖ выросли на 39% и составили 6,8 млрд рублей.

Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни за 2021 год превысила 167 млн рублей и была осуществлена клиенту в г. Москве. Максимальные рисковые выплаты КАПИТАЛ LIFE в 2021 году составили 10 и 9 млн рублей и были перечислены в Ярославской и Тюменской областях соответственно.

По состоянию на конец 2021 года агентская сеть КАПИТАЛ LIFE является самой большой на рынке страхования жизни и насчитывает более 7 тыс. человек.

"Для нас как для крупнейшей агентской компании на рынке страхования жизни в России НСЖ остаётся приоритетным видом, так как именно накопительные программы страхования жизни обладают максимальной клиентской ценностью и позволяют формировать капитал, а также получать страховую защиту, в том числе включающую покрытие рисков по жизни и здоровью, связанных и с коронавирусом, - отметил Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE. - Отвечая на вызовы современного времени, в прошлом году КАПИТАЛ LIFE одной из первых на российском рынке запустила инвестиционную стратегию, основанную на принципах ESG, и мы продолжаем изучать возможности для разработки новых современных инструментов ответственного инвестирования".