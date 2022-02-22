Школьники всего мира примут участие в соревнования по защите информации UgraCTF

ТАСС, 22 февраля. IT-команда Югры приглашает школьников всего мира на соревнования по защите информации UgraCTF (6+).

UgraCTF - это олимпиада, которая длится 72 часа. В течение олимпиады команды получают задания. Ключом к каждому заданию является флаг, который представляет собой строку кода. Команды получают очки за флаги, которые добыли. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков.

Отборочный тур стартует 26 февраля и завершится 1 марта. К участию приглашаются команды школьников из пяти человек. Финал состоится 26 марта.

Важно, что UgraCTF включена в перечень олимпиад НТИ. Что даст +10 баллов при поступлении в российские вузы.

Призовой фонд первым трем местам олимпиады составит 100 тыс. рублей от АНО "Лаборатория Цифровой Трансформации".

Ugra CTF проводится в рамках международной программы "Наше будущее. Новые лица", организованной Ассамблеей народов Евразии и анонсированной на саммите БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске (Югра, Россия).

Программа "Наше будущее. Новые лица" была представлена на самых высоких уровнях и получила широкую поддержку в России.

"Я всегда восхищался молодежью, она не может стоять и ждать, она всегда идет вперед. Молодым ребятам всегда нужны новые задачи и высоты. Проект "Наше будущее. Новые лица" дает им такую возможность. Он вдохновляет их на новые поступки не в лоб, а через знания и новые навыки, через интерес подростков", ‒ прокомментировал ее, в частности, заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олег Бочкарев.

Больше информации на сайте олимпиады.