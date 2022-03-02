Банк ДОМ.РФ повысил ставки по вкладам в рублях до 21,5% годовых

ТАСС, 2 марта. Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладам. Максимальная ставка по рублевому депозиту составит 21,5%, а по долларовому - 4%, сообщили в среду в банке.

Вклад "Надежный" со ставкой до 21,5% доступен на финансовой платформе "Финуслуги", созданной Московской биржей. Как подчеркнули в банке, работа платформы находится под надзором Банка России, а все вклады застрахованы.

В свою очередь вклад "ДОМа лучше" с доходностью до 21% можно открыть в отделении банка, на сайте и в мобильном приложении. Причем при дистанционном оформлении предусмотрена надбавка в 0,2 процентных пункта. Депозит можно пополнить в течение первых 15 дней после открытия.

Еще один вклад - "Доступный". Доходность для размещения в рублях по нему составит до 18%, в долларах - до 2,5% и евро - до 1,5%. Пополнить средства можно в течение всего срока, за исключением последнего месяца действия договора.

"Доходный+" оформляется в долларах США со ставкой до 4% и в евро до 2,5%. Предусмотрена возможность пополнения в течение первых 15 дней после открытия.

Кроме того, в банке повышена доходность по накопительному счету - до 19%. Можно пополнять и снимать деньги в любое время без потери накопленного дохода. Счет открывается на любой срок, в рублях и в валюте.

Срок размещения средств по вкладам АО "Банк ДОМ.РФ" составляет от трех месяцев до трех лет, а максимальные ставки в основном доступны на сроке три месяца. Средства на всех вкладах и накопительном счете застрахованы.