Банк ДОМ.РФ повысил ставки по валютным вкладам

ТАСС, 4 марта. Банк ДОМ.РФ повысил ставки по вкладу "Доходный+" в иностранной валюте, сообщили в пятницу в банке.

"Максимальная ставка по депозиту в долларах США - 8%, в евро - 7%. Вклад можно открыть в отделении банка и в мобильном приложении. Пополнение средств осуществляется в течение первых 15 дней. Максимальная доходность доступна на сроке три месяца. Расходные операции не предусмотрены", - говорится в сообщении.

В связи с ростом ключевой ставки резко вырос спрос на классические инструменты инвестирования, рассказал директор Розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

"По сравнению с серединой февраля вклады стали открываться в три раза чаще. Около 50% вновь открываемых депозитов приходится на рубли, каждый третий продукт размещается в долларах США, в евро оформляют в 15% случаев", - приводятся его слова в сообщении.

Ранее банк также повысил ставки по рублевым вкладам и накопительному счету, максимальная доходность по этим продуктам составляет 21%. Средства на всех вкладах и накопительном счете застрахованы в АСВ.

АО "Банк ДОМ.РФ" - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.