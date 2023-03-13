На Buying Business Travel Forum запустят каталог компаний индустрии бизнес-туризма и MICE

Экспертный совет корпоративных заказчиков будет утверждать профили перед размещением в каталоге, что будет служить гарантией добросовестности представленных компаний

ТАСС, 13 марта. В Москве, в отеле Radisson Blu Olympiyskiy 5*, 23 марта состоится Buying Business Travel Forum 2023 - форум для индустрии делового туризма. На одной площадке соберутся корпоративные клиенты, представители агентств делового туризма и MICE (область организации корпоративных мероприятий), авиакомпании, отели, интернет-сервисы и другие игроки индустрии. Темы дискуссий затронут вопросы взаимоотношений агентств и заказчиков, проблемы импортозамещения технологических сервисов, работу отельных цепочек и авиакомпаний с корпоративным сегментом в новых условиях, организацию выездных деловых мероприятий.

Также на форуме состоится открытие нового проекта - Index BBT - онлайн-каталога компаний, предоставляющих услуги в области бизнес-тревел и MICE.

"Index BBT, который мы собираемся представить в рамках ежегодного форума, - наш подарок отрасли к десятилетию издания, - отметила издатель BBT.news Елизавета Панфилова. - По многочисленным просьбам корпоративных заказчиков и других игроков рынка мы собираем на одной площадке информацию о всех ведущих компаниях, чтобы можно было легко ориентироваться и находить контакты для совместной работы. Важно, что утверждать профили перед размещением в каталоге будет экспертный совет корпоративных заказчиков, что будет служить гарантией добросовестности представленных компаний. Разместить базовый профиль поставщика в Индексе можно бесплатно".

Организатором форума выступает онлайн-издание BBT.news.

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