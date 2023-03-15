Рядом с парком "Яуза" ликвидировали самострой площадью более 461 кв. м

Специалисты установили, что двухэтажное нежилое здание длительное время не использовалось

ТАСС, 15 марта. Госинспекция по недвижимости освободила территорию от незаконной постройки в Северо-Восточном административном округе. Об этом сообщил начальник инспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

На северо-востоке Москвы располагалось нежилое здание площадью более 461 кв. м. Точный адрес самостроя: ул. Джамгаровская, вл. 7, строение 1. В настоящее время силами Ведомства незаконную постройку демонтировали, а территорию расчистили.

"Специалисты ведомства установили, что двухэтажное нежилое здание длительное время не использовалось. На него не разрабатывалась проектная документация, не оформлялось разрешение на строительство, не осуществлялся государственный строительный надзор. Таким образом, отсутствовали основания для размещения объекта. Соответственно, он подлежал демонтажу", - рассказал Иван Бобров.

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