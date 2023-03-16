В концертном зале "Академия" состоялась церемония награждения премии "Событие года"

Церемония прошла в формате театрализованного представления

ТАСС, 16 марта. В Москве в концертном зале "Академия" были поведены итоги премии (16+), в рамках которой награждались лучшие проекты событийной индустрии.

"Несмотря на все сложности, события по-прежнему остаются важным способом коммуникации для государства и коммерческих брендов. События часто становятся и самыми запоминающимися моментами в жизни людей. Поэтому влияние событийной индустрии отнюдь не ограничивается только прямым экономическим эффектом, большое значение имеет и ее влияние на настроения в обществе, на эмоциональное состояние", - полагает Юлия Жоля, продюсер премии, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий и общественный омбудсмен по событийной индустрии в Москве.

Наибольшее количество заявок в шорт-листе было представлено в блоке "Корпоративное коммуникационное событие года". Победителем в этом блоке было названо маркетинговое мероприятие - тизерная кампания VK FEST 2022, которую провело агентство Great Event.

Деловым событием года была названа конференция "Северсталь" для машиностроительной отрасли "KazanTeam", организованная АйВиЭс Групп.

Лучшим выставочным событием года стал форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, организованный МАКСИМАЙС.

Частным событием года стал день рождения GREAT PARTY, организованный event-агентством DD-CLUB. Это же агентство организовало и психотерапевтическое шоу Елены Блиновской "А что дальше?", которое было названо лучшим концертно-театральным событием года.

Спортивным событием года жюри назвали киберспортивные соревнования Warface VK Play cup.

Лучшим социокультурным событием и обладателем гран-при "Событие года" стал международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" (12+) в поселке Шестаково Кемеровской области, проведенный креативным бюро "Энгиро".

"Уже второй год подряд обладателем гран-при становится социокультурное событие. Причем на этот раз событие регионального масштаба. Это лишний раз подчеркивает, что главный навык организатора мероприятия - это эффективно использовать каждый рубль, вложенный в проект. И локальный проект, который действительно поменял многое в жизни людей и региона, профессионалами рынка будет по достоинству оценен", - поясняет Юлия Жоля.

Церемония награждения прошла в формате театрализованного представления в двух отделениях. Режиссером шоу стал Юрий Квятковский, лауреат и член жюри премии и фестиваля "Золотая маска".

Премия проходит ежегодно, а в 2023 году состоялась уже в 11-й раз.

ТАСС выступил генеральным информационным партнером премии. Ранее в рамках сотрудничества для участников мероприятия в агентстве был организован мастер-класс по организации пресс-конференций. Его провел руководитель аналитического направления пресс-центра агентства Андрей Журанков. На встрече он рассказал о важных аспектах, которые нужно учитывать при проведении мероприятий для СМИ.

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций Марина Порошина приняла участие в качестве члена жюри премии.