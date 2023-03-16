ОМК представила опыт развития корпоративного волонтерства на I форуме добровольцев в Уфе

В 2022 году в мероприятиях Объединенной металлургической компании участвовало почти 9,5 тыс. добровольцев

ТАСС, 16 марта. Объединенная металлургическая компания (ОМК) представила опыт по развитию корпоративного волонтерства на Первом форуме добровольцев Башкортостана (18+) в Уфе. Представители ОМК рассказали, как развивают корпоративное волонтерство в башкирском городе Благовещенске, где находится арматурный завод компании, и как поддерживают сотрудников-активистов. В 2022 году в мероприятиях компании приняли участие почти 9500 волонтеров, среди них 3 тыс. волонтеров из Благовещенска, рассказали в пресс-службе ОМК.

"С 2015 года в компании реализуют программу корпоративного волонтерства. Сотрудники могут принять участие в событийном и проектном добровольчестве, экологическом волонтерском движении или стать донором крови. Эта программа помогает вовлекать сотрудников ОМК в решение социальных и экологических проблем территорий и реализовать им свои лидерские качества", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в конкурсе "ОМК-Партнерство" сотрудникам предприятий предоставляют возможность предложить свой проект и получить грант до 50 тыс. рублей. В Благовещенске сотрудники с 2015 года реализовали 15 инициатив на 1,1 млн рублей грантов, выделенных ОМК. Так, работники помогают одиноким пенсионерам предприятия, людям с инвалидностью, детям-сиротам. Помогают восстанавливать городские объекты культуры, благоустраивать и озеленять территории, очищать водоемы.

На предприятии рассказали, что сотрудники ОМК в Благовещенске регулярно проводят экологические акции по сбору и переработке мусора. В прошлом году в ОМК запустили собственное экологическое волонтерское движение, к которому в Благовещенске присоединились более 100 человек. Они, к примеру, помогли провести в порядок городской стадион после летнего сезона соревнований. Организованный волонтером Дмитрием Морозовым плоггинг-забег (экологическое движение, при котором бег трусцой сочетают со сбором мусора) помог собрать более 100 кг мусора, который потом рассортировали и передали на переработку.

Кроме этого, волонтеры ОМК в Благовещенске участвуют в благотворительных акциях фонда "ОМК-Участие" (основан в 2008 году по инициативе руководителей и сотрудников ОМК), помогая собирать в школу детей из многодетных и неблагополучных семей, поддерживая сборы в поддержку детей с инвалидностью, становятся донорами крови.

"Дополнительным стимулом для волонтеров стала возможность получать звезды корпоративной программы "Звездная команда" и обменивать их на приятные подарки. Также в рамках мотивационной программы волонтерства сотрудники могут принять участие в добровольческих слетах, обучении, реализовать свой волонтерский проект, масштабировать его в НКО или социальное предпринимательство, стать лидерами в своих городах и поселках, - сказано в сообщении.

"Только в прошлом году в акциях и мероприятиях благовещенского завода ОМК участвовали почти 3 тыс. волонтеров: это и наши сотрудники, и активные горожане. Ежегодно количество активистов в нашем волонтерском движении растет. Мы совершенствуем программу социальной поддержки волонтеров и НКО, добавляя новые направления, обучающие блоки, у нас появляются новые активисты, проекты, направленные на решение важных социальных и экологических задач. В 2023 году продолжим улучшать качество жизни в Благовещенске через долгосрочные социальные инвестиции и социальные программы, поддерживать малый бизнес и волонтеров", - отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Об ОМК

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК") - российский производитель высококачественной металлургической продукции и комплексных решений для экономики. В состав компании входят шесть предприятий металлургической и машиностроительной отраслей: выксунский завод ОМК (Нижегородская область), альметьевский завод ОМК (Республика Татарстан), завод "ОМК Трубодеталь" (Челябинская область), благовещенский завод ОМК (Республика Башкортостан), чусовской завод ОМК (Пермский край), завод "ОМК Энергомаш" (Белгородская область) и вагоноремонтная сеть "ОМК Стальной путь".