В Москве пройдет форум информационных технологий InfoSpace

В рамках мероприятия также пройдут три стратегические сессии: Цифровизация в промышленности, Умный город: цифровизация регионов и Цифровизация в здравоохранении

ТАСС, 17 марта. На площадке Центра событий РБК 5 апреля 2023 года состоится XIV Форум информационных технологий "InfoSpaсe". Ключевая тема мероприятия – "Цифровой технологический суверенитет – стратегия опережающего развития России". В мероприятии примут участие представители власти федерального и регионального уровня, руководители высокотехнологичных предприятий России, топ-менеджеры банков.

На Форуме эксперты обсудят правовое регулирование цифровых финансовых активов: как сохранить баланс между технологическим развитием, интересами участников финансового рынка и безопасностью; роль ЦФА в международных расчетах c учетом новых экономических условий; цифровой рубль: проблемы и перспективы внедрения; будущее криптовалюты в России.

Центральная часть мероприятия – Пленарное заседание пройдет при участии представителей профильных министерств, госкорпораций, IТ-компаний, модератором которого выступит Урличич Юрий Матэвич, профессор, доктор технических наук, Председатель совета Ассоциации участников рынка спутниковой связи. В качестве спикеров Пленарного заседания приглашены: Шадаев Максут Игоревич, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Шпак Василий Викторович, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Мельников Алексей Сергеевич, Управляющий партнер ГК "F+ tech-Марвел"; Чаркин Евгений Игоревич, Заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

В рамках мероприятия также пройдут три стратегические сессии: Цифровизация в промышленности, Умный город: цифровизация регионов и Цифровизация в здравоохранении.

"На площадке Форума информационных технологий "InfoSpaсe" встретятся представители государства и бизнеса для обсуждения актуальных вопросов. В фокусе внимания в этом году концепция технологического развития России до 2030 года и развитие рынка цифровых финансовых активов", – поделился Президент АНО "Инициатива" Заур Салманлы.

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