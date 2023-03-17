Опубликовали расширенную деловую программу форума "Здоровое общество" СНГ

Форум состоится 23-24 марта в Санкт-Петербурге

ТАСС, 17 марта. На официальном сайте форума "Здоровое общество" (6+) опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Свое участие в форуме "Здоровое общество" подтвердили делегации из восьми стран. Форум состоится 23-24 марта 2023 года в Таврическом дворце, Санкт-Петербург. Организаторы мероприятия - проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество" и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Форум пройдет при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, Правительства Ленинградской области и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

"Объединение на одной площадке ведущих экспертов отрасли здравоохранения стран Содружества открывает уникальные возможности для укрепления партнерских отношений. Символично, что Форум состоится в Таврическом дворце, где с первого года своей работы располагается штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ. По итогам мероприятия будут намечены дальнейшие шаги взаимодействия, а ключевые темы получат продолжение на полях Петербургского международного экономического форума", - подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участие в работе форума "Здоровое общество" примут Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации; главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, генеральный директор ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий Омельяновский и другие.

Деловая программа включает в себя более 20 мероприятий. Девиз Форума - "Пространство для сотрудничества во имя здоровья".