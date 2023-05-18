Детей на "Поезде здоровья" на Урале будут отправлять двумя потоками на каждую смену

ТАСС, 18 мая. Нынешним летом юных жителей Свердловской области на "Поезде здоровья" впервые будут отправлять двумя потоками на каждую из четырех смен: сначала в Анапу уйдет один железнодорожный состав, на следующий день - второй. Об этом рассказали в пресс-службе регионального законодательного собрания по итогам завершающего заседания оргкомитета по реализации соцпроекта "Поезд здоровья" в 2023 году.
В пресс-службе напомнили, что в прошлые годы на каждую из смен отправлялся только один поезд с детьми. Например, в целом за лето 2022 года было перевезено 2070 юных свердловчан. "Мы планируем отправить на Черное море в рамках проекта "Поезд здоровья" 4441 ребенка. Это значительное увеличение по сравнению с прошлыми годами. Наша задача - еще раз обсудить всю логистику, связанную с организацией проезда такого большого количества детей", - подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
В пути школьников будут сопровождать медицинские работники и вожатые. Каждый из железнодорожных составов будет включать в себя 1 штабной вагон, 13 плацкартных вагонов, 3 вагона-ресторана.
В 2023 году путевки и оплата проезда на железнодорожном транспорте будут бесплатными для родителей (за счет областных средств). С этой целью в областном бюджете предусмотрено 350 млн рублей.
Как и в прошлые годы, юные уральцы будут проживать в корпусе "Сокол" Детского санаторно-оздоровительного комплекса "Жемчужина". Специально для родителей, отправивших своих ребятишек в Анапу, создан Telegram-канал с постоянно обновляющейся информацией о меню в столовой, о распорядке дня и проведенных мероприятиях.
"Думаю, что дети вернутся с отдыха и оздоровления на Черном море с самыми яркими впечатлениями и наилучшими воспоминаниями", - отметила Бабушкина.