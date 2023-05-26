Key Point и 3data будут сотрудничать в области развития цифровой инфраструктуры в регионах

Компания 3data обеспечит продвижение и продажу услуг региональной сети дата-центров ГК Key Point, а также реализует наполнение ЦОДов услугами и различными сервисами

ТАСС, 26 мая. В ТАСС 26 мая состоялась пресс-конференция группы компаний Key Point и сети премиальных дата-центров 3data, в рамках которой компании объявили о партнерстве по развитию региональной сети ЦОДов во всех регионах страны.

На мероприятии основатели ГК Key Point Евгений Вирцер и Александр Мартынюк, а также генеральный директор 3data Илья Хала рассказали о совместном плане развития цифровой инфраструктуры в регионах и о формате партнерства двух компаний, в рамках которого 3data является федеральным дистрибьютором проекта.

"Жизненный цикл ЦОД от поиска площадки до успешной многолетней эксплуатации - это совокупность большого количества различных компетенций. У нас никогда не было задачи развивать все компетенции внутри себя, правильные партнерские коллаборации всегда эффективнее. И наше сотрудничество, несомненно, позволит вывести на новый уровень как цифровую инфраструктуру в регионах, так и уровень сервиса в наших дата-центрах", - сказал Евгений Вирцер.

В июне 2022 года ГК Key Point анонсировала строительство 35 дата-центров в течение ближайших 5 лет во всех федеральных округах России. ЦОДы емкостью 400-1200 стоек появятся во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и в Ставрополе. В планах построить центры обработки данных различной емкости еще в 30 городах России. Все дата-центры группы компаний Key Point пройдут сертификацию по уровню отказоустойчивости Tier III согласно классификации Uptime Institute.

"Наше сотрудничество с 3data - это хороший симбиоз, так как мы предоставляем инфраструктуру, а коллеги умеют выявлять спрос на услуги ЦОД, работать с заказчиками и наполнять инфраструктуру цифровыми сервисами, такими как colocation, облака и другие", - сказал Александр Мартынюк.

Компания 3data, выступая федеральным дистрибьютором, обеспечит продвижение и продажу услуг региональной сети дата-центров ГК Key Point. При этом 3data реализует наполнение ЦОДов услугами и различными сервисами: colocation, облака, информационная безопасность, консалтинг и др. Единый высокий уровень предоставляемых услуг и единая ценовая политика позволят создать дополнительную ценность для заказчиков и повысить общую капитализацию региональной сети дата-центров Key Point.

"Мы рады принять участие в таком масштабном проекте ГK Key Point. Строительство новых дата-центров во многих городах страны будет способствовать росту уровня региональной цифровой инфраструктуры, что в свою очередь поможет обеспечить экономическое и социальное развитие. Повышение уровня доступности услуг colocation и облачных сервисов увеличивает привлекательность регионов для среднего и крупного бизнеса", - сказал Илья Хала.

Первым реализованным проектом в рамках партнерской программы компаний является дата-центр Key Point во Владивостоке общей емкостью 880 IT-стоек. Проект реализован при содействии ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Ввод в эксплуатацию первой очереди емкостью 440 IT-стоек состоялся 1 февраля 2023 года. Ввод в эксплуатацию второй очереди ЦОД, емкость которой составит также 440 IT-стоек, запланирован на I квартал 2024 года.

Также на пресс-конференции рассказали, что уже в стадии реализации находятся проекты суммарной емкостью 3620 IT-стоек в Новосибирске (первый камень ЦОД заложен 11 апреля 2023), Екатеринбурге, Ставрополе и Южно-Сахалинске.