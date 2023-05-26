Виктор Рашников провел заседание челябинского СПП

Губернатор Алексей Текслер на мероприятии вручил президенту регионального СПП и председателю совета директоров ПАО "ММК" медаль "За вклад в развитие Челябинской области"

ТАСС, 26 мая. В Челябинске состоялось торжественное заседание Челябинской областной общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей", приуроченное к 30-летию объединения.

Как сообщили в пресс-службе ММК, собрание провел президент СПП Челябинской области, председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников, который в своем приветственном слове рассказал о тех изменениях, которые произошли за 30 лет существования Союза. В их числе он отметил улучшение предпринимательского климата, повышение качества законодательства и в целом новый уровень бизнеса, представители которого активно работают на международных рынках, проявляют инвестиционную активность, успешно внедряют новые технологии и повышают производительность труда.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил участников торжественного заседания и отметил, что за свою 30-летнюю историю предпринимательское объединение региона стало влиятельной организацией, успешно решающей задачи развития Южного Урала, а также востребованной площадкой для обмена мнениями, выработки согласованных позиций и выстраивания эффективного диалога между бизнесом, законодательной и исполнительной ветвями власти, а также в решении экологических и социальных задач.

"Текслер также подчеркнул большую заслугу во всех достижениях СПП его президента Виктора Рашникова, который возглавляет организацию уже более четверти века, и вручил ему медаль "За вклад в развитие Челябинской области". В постановлении губернатора о награждении отмечается, что удостоен награды "за заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность", - сказано в сообщении.

С момента основания региональный СПП наладил плодотворное взаимодействие с законодательной и исполнительной властью Челябинской области, ориентируясь на поддержание баланса интересов бизнеса, общества и государства. В числе ключевых приоритетов организации – снижение административной нагрузки, вопросы социальной ответственности, развития профессионального образования и улучшения экологической обстановки. Как отметил Рашников, объем природоохранных инвестиций компаний-членов СПП составляет многие десятки миллиардов рублей.

"В настоящее время Союз объединяет более ста представителей бизнеса из ключевых секторов экономики – металлургии, машиностроения, топливно-энергетического и агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, стройиндустрии, финансового сектора, сферы услуг, информационных технологий и коммуникаций, науки и образования, малого и среднего предпринимательства. Их совокупный вклад в региональную экономику достигает 70%. На эти компании также приходится значительная часть инвестиций в основной капитал, объем которых в Челябинской области за последние пять лет превысил 1,5 трлн рублей", - сказано в сообщении.