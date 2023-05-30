Группа Газпромбанк Лизинг и Ozon подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения Группа Газпромбанк Лизинг и Ozon планируют заключать лизинговые сделки в сфере поставок грузового и легкового транспорта, финансировать поставки объектов для строительства складских комплексов, а также реализовывать операционный лизинг автомобилей

ТАСС, 30 мая. Группа Газпромбанк Лизинг и компания Ozon 30 мая подписали соглашение о сотрудничестве в рамках первого дня IX Международного Форума бизнеса и власти "Неделя российского ритейла 2023" (18+). Подписи на документе поставили Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин и директор по транспортной логистике Ozon Максим Носаль.

Соглашение предусматривает развитие и расширение стратегического сотрудничества между Группой Газпромбанк Лизинг и Ozon, которое стартовало в апреле 2023 года. Так, Газпромбанк Лизинг уже профинансировал поставку 450 коммерческих автомобилей стоимостью 1,4 млрд рублей в целях обновления и пополнения логистического парка Ozon.

В рамках трехлетнего соглашения Группа Газпромбанк Лизинг и Ozon планируют заключать лизинговые сделки в сфере поставок грузового и легкового транспорта, финансировать поставки объектов для строительства складских комплексов, фулфилментов, а также реализовывать операционный лизинг автомобилей.

"Подписание сегодняшнего соглашения между Газпромбанк Лизинг и Ozon является официальным подтверждением взаимовыгодного сотрудничества. Торговые компании сегодня демонстрируют рост, особенно уверенно развиваются маркетплейсы. Лизинговое финансирование поставок грузового и коммерческого автотранспорта для реализации логистического процесса, расширения автопарка и, соответственно, сбыта востребовано ритейлерами и будет только увеличиваться. Положительный импульс для этого дают программы субсидирования Минпромторга России и проекты лояльности лизингодателей по объемам поставляемой техники", - сообщил Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.

"Команда Ozon постоянно работает над улучшением эффективности, производительности и снижением затрат в логистике за счет пересмотра процессов и привлечения проверенных партнеров, чтобы сделать доставку до клиента быстрее и еще качественнее. Сейчас ежедневно Ozon обрабатывает, получает и доставляет в два раза больше заказов, чем годом ранее. Это стало возможным в том числе благодаря расширению сотрудничества с такими компаниями, как Газпромбанк Лизинг. Мы ожидаем, что партнерство в новом формате поможет нам и дальше оказывать качественный сервис в доставке товаров", - отметил директор по транспортной логистике Ozon Максим Носаль.



