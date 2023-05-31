Группа ЦРТ объявила о разработке голосового ввода для врачей девяти специальностей

За счет перевода Voice2Med на распознавание речи нового поколения, удалось существенно снизить требования к гарнитурам, что расширяет возможности масштабирования

ТАСС, 31 мая. Группа компаний ЦРТ представила новый релиз системы голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med - к имеющимся словарям врача общей практики и педиатра, рентгенолога, КТ, МРТ, патоморфолога, кардиолога, хирурга, эндоскописта, стоматолога добавлен новый словарь специализированных терминов для врачей-онкологов, а также снижены требования к гарнитурам за счет перевода решения на распознавание речи нового поколения. Первая демонстрация обновленной версии состоялась в среду на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба группы ЦРТ.

"Сегодня мы объявляем о доступности голосового ввода для врачей уже девяти специальностей. Теперь еще больше специалистов смогут оценить преимущества распознавания речи и оптимизировать работу с документами. При этом каждый специализированный медицинский словарь непрерывно развивается, для этого мы реализовали функцию, с помощью которой каждый врач самостоятельно может добавлять новые термины и выражения. За счет перевода Voice2Med на распознавание речи нового поколения, нам удалось существенно снизить требования к гарнитурам, что значительно расширяет возможности масштабирования", - сообщил генеральный директор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский, слова которого цитирует пресс-служба.

"Особенностью является то, что программа адаптирована к сложной медицинской лексике. Есть возможность использования сокращенных обозначений. Также мы оценили возможность сворачивания числительных. Кроме того, доступна расшифровка аббревиатур. Решение экономит 20-30% времени врачей на заполнении медпротоколов и увеличивает пропускную способность медицинских кабинетов", - рассказала заведующая отделом лучевой диагностики, врач-рентгенолог высшей категории Центра Алмазова Илона Басек.

При использовании голосового помощника врачу достаточно произнести результат исследования или осмотра в гарнитуру, речь преобразуется в текст, далее автоматически заполняется протокол, требующий минимума корректировок, пояснили в пресс-службе. Подчеркивается, что при заполнении СЭМД - структурированных электронных медицинских документов, включая форму 088-У, голосовой ввод экономит более 50% времени.

Первое масштабное внедрение Voice2Med реализовали в Москве, что стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий Москвы. Ученые Центра диагностики и телемедицины ДЗМ и группы ЦРТ получили премию Правительства Российской Федерации за адаптацию технологии распознавания речи, добавили в пресс-службе. Голосовой помощник внедрен в Мордовии, Удмуртии, Мурманске, Кемерове, Иркутске и точечно более чем в 68 регионах страны, говорится в сообщении.

Voice2Med входит в реестр отечественного ПО и поддерживает работу на российских операционных системах.