ГК "КОРТРОС" вошла в Ассоциацию девелоперов Южного порта

Проект на Южном порту от ГК "КОРТРОС" предполагает строительство почти 400 тыс. кв. м

ТАСС, 31 мая. Группа компаний "КОРТРОС" вошла в Ассоциацию девелоперов Южного порта. В рамках общего масштабного проекта редевелопмента "КОРТРОС", FORMA, Аеон Девелопмент в партнерстве с Ферро-Строй и Level Group объединились в ассоциацию.

Территория Южного порта занимает 644 га - это 35% территории района Печатники. Силами участников ассоциации здесь появится более 2,8 млн кв. м. недвижимости. Развиваемая территория Южного порта предполагает не только строительство жилых комплексов, но и масштабное благоустройство, а также организацию особой экономической зоны "Технополис Москва". Подобный деловой центр создаст рабочие места в различных отраслях.

"Отдельное внимание уделено совместному благоустройству набережных, созданию мест отдыха у воды и парковых зон. Формируется сеть общественных и рекреационных пространств на одной из самых протяженных береговых линий Москвы - 13 км. Также на территории промзоны появится взаимоувязанная система пешеходных дорожек. Кроме того, есть идея превратить заброшенную железнодорожную ветку в линейный парк отдыха", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект на Южном порту от ГК "КОРТРОС" предполагает строительство почти 400 тыс. кв. м - это девять корпусов высотой от 12 до 56 этажей. В рамках реализации квартала появится также детский сад на 225 мест и школа на 500 мест. Первую очередь планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, весь комплекс - в 2030 году.

"Партнерские отношения между девелоперами позволяют реализовывать масштабные проекты с большей скоростью, а также открывают новые возможности и перспективы. Комплексное освоение территории позволяет одновременно решать сразу ряд градостроительных задач, создавать комфортную среду. Редевелопмент масштабных территорий позволяет оживить город как с точки зрения создания новых жилых кварталов, так и со стороны развития инфраструктуры - социальной, транспортной, инженерной.", - подчеркнул генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

В составе возводимых участниками ассоциации проектов будет построена необходимая социальная инфраструктура - пять школ на 3650 мест, пять детских садов на 1750 мест, а также пожарная часть и поликлиника.

"Участниками "Ассоциации девелоперов Южного порта" достигнута договоренность о передаче социальных объектов на баланс города. Они будут возводиться одновременно с жилой застройкой первых очередей. Первые этажи комплексов выделят под ритейл, социальную инфраструктуру и необходимые сервисы. Напомню, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал важность создания разветвленной инфраструктуры одновременно со строительством жилых домов", - подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.