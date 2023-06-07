Эксперты АКРА дали оценку рыночным позициям "Россети Тюмень"

Эксперты третий год подряд дают высокую оценку рыночным позициям компании, ее операционному профилю и низкому уровню долговой нагрузки

ТАСС, 7 июня. Эксперты аналитического кредитного агентства АКРА подтвердили кредитный рейтинг "Россети Тюмень" (входит в группу "Россети") на уровне АА+ (прогноз стабильный). Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило присвоенный "Россети Тюмень" кредитный рейтинг AA+(RU), прогноз "Стабильный". Эксперты третий год подряд дают высокую оценку рыночным позициям компании, ее операционному профилю и низкому уровню долговой нагрузки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на прогнозы аналитиков, уровень просроченной дебиторской задолженности по результатам 2022 года составляет менее 1% от выручки. Инвестиционная активность предприятия направлена на обеспечение качественного электроснабжения и присоединение к электрическим сетям потребителей, в числе которых крупнейшие нефтегазодобывающие компании.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживают более 3,8 млн человек. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.