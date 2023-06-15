Врачи Центра Алмазова заполнили более 17 тыс. медпротоколов с помощью голоса

Голосовой ввод избавляет врачей от рутины, помогает принять больше пациентов и быстрее сформировать заключение

ТАСС, 15 июня. Специалисты Центра Алмазова с помощью технологии голосового ввода заполнили более 17 тыс. медицинских протоколов при лучевой диагностике. Об этом объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского, Центр Алмазова первым в Санкт-Петербурге внедрил решение на основе искусственного интеллекта для голосового заполнения медицинских документов. Продукт Voice2Med распознает специализированную медицинскую лексику, преобразует голос врача в текст, ускоряет и упрощает заполнение документов. Совместно со специалистами Центра Алмазова ЦРТ проводит обучающие семинары, где студенты медицинских вузов знакомятся с современными цифровыми решениями. Так, с помощью специальных демо-стендов, каждый студент может самостоятельно заполнить протокол голосом. Это помогает адаптироваться к современным технологиям, обеспечивает мягкую интеграцию студентов - будущих медицинских специалистов, а главное, подчеркнул эксперт, - развивает консистентность, преемственность фундаментальных знаний и новейших технологических решений.

Генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Минздрава России Евгений Шляхто отметил, что за два года рентгенологи учреждения заполнили голосом более 17 тыс. исследований лучевой диагностики, зафиксировали экономию 20-30% времени на заполнении протоколов и значительное увеличение пропускной способности кабинетов лучевой диагностики. "Голосовой ввод избавляет врачей от рутины, помогает принять больше пациентов, а также быстрее сформировать заключение. Центр Алмазова активно использует различные модели искусственного интеллекта в практической клинической деятельности, будет продолжать работать над созданием цифровых систем принятия решений в здравоохранении и развитии персонифицированной медицины", - рассказал эксперт.

Voice2Med - решение для голосового заполнения медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта, разработанное группой ЦРТ. При осмотре пациентов, проведении лабораторного исследования или заполнении медицинских документов врач с помощью гарнитуры произносит информацию, которая с помощью современных технологий распознавания речи расшифровывается и переносится в протокол. Решение доступно для врачей уже девяти специальностей, в том числе позволяет в два раза быстрее заполнять СЭМД - структурированные электронные медицинские документы, входит в реестр отечественного ПО, поддерживает работу на российских операционных системах.