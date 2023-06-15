Член совета директоров ВСК Роман Фролов: страхование играет важную роль в поддержке МСП

В рамках ПМЭФ эксперт рассказал о наиболее востребованных страховых программах для МСП и возможном участии страховщиков в проектах, направленных на реализацию господдержки сегмента

ТАСС, 15 июня. Сегмент малого и среднего предпринимательства в России стремительно растет - только за прошлый год в стране появилось более 178 тыс. новых субъектов МСП. Член совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов в рамках выступления на дискуссионной сессии ПМЭФ 2023 "Финансы для растущего бизнеса: ставки, условия и поддержка" рассказал о роли страхования в поддержке малого бизнеса, наиболее востребованных страховых программах для МСП и возможном участии страховщиков в проектах, направленных на реализацию господдержки сегмента.

Спикер сообщил, что страхование играет важную роль в поддержке малого и среднего бизнеса, оказывая финансовую защиту от различных рисков и непредвиденных ситуаций. К ним можно отнести пожары, кражу, утрату или повреждение имущества. Существуют также программы, включающие в полис юридические проблемы - например, судебные иски со стороны клиентов.

"Представителям малого бизнеса важно иметь возможность удаленно оформить полис с нужным покрытием, без лишних рисков и по оптимальной стоимости. Данное направление развития позволяет обеспечить клиентам доступность, надежность, быстроту предоставления услуги", - отмечает Роман Фролов.

Эксперт добавил, что среди игроков рынка МСП наиболее востребованными сегодня являются комплексные страховые программы, полисы страхования имущества и гражданской ответственности собственников и арендаторов помещений, корпоративное ДМС и страхование от несчастных случаев для небольших коллективов, а также ОСАГО для юридических лиц. Также набирает популярность страхование киберрисков. Особенно оно актуально для компаний, которые работают с персональными данными.

Стратегически важная задача для страхового бизнеса - участие в нацпроекте по поддержке МСБ. Его цель - расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию и страхованию. Правительством на эти цели выделен бюджет в размере 14,3 млрд рублей. Еще на 9 млрд рублей увеличена капитализация Корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Сейчас представители страхового сообщества ведут диалог с госорганами и общественными организациями по теме внесения в перечень целевых расходов при получении господдержки расходов на страхование.