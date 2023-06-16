На Чукотке Карту жителя дополнят новыми возможностями

Соглашение между правительством Чукотки и платежной системой "Мир" также предусматривает проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Чукотского АО

ТАСС, 16 июня. Соглашение о развитии проекта Карты жителя Чукотки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и врио Главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

В феврале 2021 года между Правительством Чукотки и платежной системой "Мир" было подписано соглашение о совместной реализации проекта Карты жителя. Уже в октябре того же года он был запущен. На сегодняшний день любую карту "Мир" можно зарегистрировать в качестве Карты жителя на специальном портале или в офисах МФЦ. Чукотка стала первопроходцем, запустившим такой гибкий и современный способ подключения карт к проекту.

"На карте уже есть программа лояльности, которая позволяет жителям получать кешбэк за покупки в местных магазинах. К проекту присоединились крупнейшие торговые точки региона. Но вместе с коллегами из Правительства Чукотки мы пришли к выводу, что настало время расширить число сервисов на Карте жителя. Их перечень сейчас обсуждается. Кроме того, в этом году запланирован запуск совместных с платежной системой "Мир" акций специально для жителей, которые проживают на Чукотке постоянно", - заявил Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы "Мир".

"У нас появляется возможность обеспечить продажу продуктов из социальной корзины по доступным ценам именно нашим жителям - тем, кто постоянно зарегистрирован на Чукотке. Для этого в Карту жителя на базе карты "Мир" вносятся сведения о регистрации по месту жительства ее владельца. Сейчас внести информацию можно в МФЦ, где сверят данные. Также мы прорабатываем возможность внесения сведений о прописке при регистрации в проекте "Карта жителя Чукотки" на сайте", - отмечает врио губернатора Чукотского АО Владислав Кузнецов.

Подписанное соглашение также предусматривает проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Чукотского АО с участием экспертов платежной системы "Мир".