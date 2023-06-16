ПСБ: необходимо создать новый сегмент компаний МСП+ с выручкой до 10 млрд рублей

Согласно Индексу RSBI, последние три квартала отмечается значительный рост компаний, которые заинтересованы в импортозамещении

ТАСС, 16 июня. Перед компаниями, которые быстро растут и развиваются, остро стоит вопрос ограничений по выручке, заложенных в программы господдержки, что сужает круг их возможностей в использовании таких финансовых инструментов. Такое мнение высказал старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин в ходе дискуссии на тему "Россия как глобальный технологический полюс: создание компаний - "национальных чемпионов" в условиях новых стратегий", проходившей на площадке ХХVI Петербургского международного экономического форума.

Чернощекин отметил, что согласно Индексу RSBI, исследованию, которое проводит ПСБ, изучая деловые настроения малого и среднего бизнеса, последние три квартала отмечается значительный рост компаний, которые заинтересованы в импортозамещении. Они видят в нем возможности для увеличения объема продаж, выручки, для замещения тех игроков рынка, которые его покинули, и речь идет именно о наполнении внутреннего рынка. По этой причине компании активно инвестируют в свое развитие и стремятся к росту.

"Однако если выручка компании превышает 2 млрд рублей, то ее возможности в получении мер поддержки малого и среднего бизнеса ограничены, а набор подобных инструментов для таких компаний сильно сокращается. ​Например, растет ставка по кредитам или снижается гарантийная поддержка, но при этом компания только начинает расти, вкладывает средства в развитие и имеет все шансы получить статус "национального чемпиона", но именно в этот момент и возникает коллизия: бизнес сталкивается с новыми вызовами, которых могло бы и не быть, если бы не было роста и расширения компании. Парадокс. Поэтому мы уверены в том, что необходимо создавать сегмент МСП+ с выручкой до 10 млрд рублей, и применять к нему уже действующие меры государственной поддержки или запускать новые, созданные специально для такого размера бизнеса", - резюмировал Чернощекин.