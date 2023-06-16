Платежная система "Мир" даст больше возможностей жителям Липецкой области

По словам губернатора области Игоря Артамонова, в проект будут активно подключать больше сервисов и партнеров, чтобы люди могли использовать карту как транспортную, банковскую и социальную

ТАСС, 16 июня. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение, предусматривающее развитие на базе платежных карт "Мир" удобных цифровых сервисов для жителей региона - Карты жителя региона.

Помимо платежного функционала обычная банковская карта "Мир" будет наполнена нефинансовыми сервисам. Их перечень сейчас прорабатывают эксперты российской платежной системы и представители органов власти региона.

"С помощью карты "Мир" мы сможем повысить качество жизни липчан и увеличить скорость получения ими цифровых услуг. Будем активно развивать это направление и подключать больше сервисов и партнеров, чтобы люди могли использовать карту как транспортную, банковскую и социальную и получать скидки при покупках", - подчеркнул Артамонов.

"Можно сказать, что фундамент этого проекта заложен еще в 2021 году, когда в регионе начал действовать льготный проездной на базе карт "Мир". Сейчас мы договорились о существенном масштабировании проекта. Так, для жителей региона будет запущена программа лояльности со скидками и кешбэком как от региональных предприятий, так и от федеральных партнеров платежной системы "Мир". И это станет первым шагом трансформации проекта в полноценную Карту жителя. В будущем на ней появятся и другие социально значимые сервисы", - отметил Комлев.

В рамках подписания было отмечено, что платежная система "Мир" предоставит региону собственные технологические платформы и решения для реализации проекта Липецкой области. По словам Владимира Комлева, многие из них уже успешно зарекомендовали себя в крупных федеральных и региональных проектах.

В России реализуется 30 подобных проектов на базе карт "Мир" в самых разных субъектах страны - от Чукотки до Крыма.