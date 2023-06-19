Новикомбанк и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

Партнеры будут реализовывать стратегически важные проекты по ключевым направлениям российской экономики

ТАСС, 19 июня. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Роскосмос заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Партнеры будут совместно реализовывать стратегически важные проекты по ключевым направлениям российской экономики.

Документ подписал исполнительный директор по финансам Роскосмоса Юрий Поляков и заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Предметом соглашения является сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес. В первую очередь, речь идет об установлении лимитов на гарантийные операции Госкорпорации и ее организациям, обеспечении финансирования проектов Ростеха в том числе с применением мер господдержки, развитии системы банковского обслуживания для осуществления расчетов.

"Поддержка ключевых отраслей российской экономики - приоритетная задача Новикомбанка. Банк продолжает работать с ракетно-космической отраслью и планомерно развивает сотрудничество с Роскосмосом. Мы надеемся, что за счет своевременного и качественного финансирования предприятия Корпорации смогут реализовать стратегически важные проекты", - рассказала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

"Развитие отношений с банковским сообществом является одной из приоритетных задач. Мы рады расширению партнерства с Новикомбанком по актуальным вопросам", - отметил Юрий Поляков.