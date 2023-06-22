Россияне назвали самые перспективные профессии

В опросе приняло участие свыше 6 тыс. человек

ТАСС, 22 июня. "Ингосстрах" и Финуниверситет определили самые привлекательные профессии для тех, кто выбирает карьеру или намерен сменить сферу деятельности. Опрос проводился среди жителей 37 городов России, в которых проживают более 500 тыс. жителей, в нем приняло участие свыше 6 тыс. человек.

Специальности, которые в первую очередь хотят освоить жители России - это программисты, айтишники (10,8%), учителя (10,8%) и юристы (10,6%). Среди самых востребованных профессий также специалисты по искусственному интеллекту (7,6%), финансисты (6,7%) и врачи (6,3%). Наименее востребованы специальности продюсера (0,2%), менеджера проектов (0,1%) и политолога (0,1 %).

Рассматривают возможность поменять свою профессию в ближайшие пять лет 18,4% россиян. Наибольшее число жителей, рассматривающих вариант смены вида деятельности, в Ижевске (30%), Астрахани (29%), Кемерове (28 %), Новокузнецке (23%), Иркутске (22%) и Новосибирске (22%). Причем в мегаполисах страны желание сменить профессию встречается реже. Так, Москва по этому показателю находится на 21 месте среди 37 крупнейших городов (18 %), а Санкт-Петербург - на 14 месте (20%).

Топ-3 причин, по которым россияне хотят поменять специальность, являются низкая зарплата (28,2%), профессиональное выгорание (22,5%) и отсутствие перспектив на своей работе (14,1 %).

"Работа в финансовой сфере, куда относится и страхование, занимает четвертую строчку в рейтинге наиболее привлекательных профессий у россиян. Сегодня в команде "Ингосстраха" работает более 8 тыс. сотрудников. Спектр профессий, востребованных в страховой отрасли, очень разнообразен. Он включает в себя, например, профессию актуария - специалиста по страховой математике, отвечающего за расчеты страховых тарифов. Более известны такие страховые профессии, как продавец страховых продуктов, специалист по урегулированию убытков или страховой аналитик. В свою очередь, "Ингосстрах" - системообразующая компания страхового рынка России, признанный лидер по подготовке специалистов многих страховых профессий, сотрудничающий с ведущими учебными заведениями страны, например, МГУ им. Ломоносова, РУДН и многими другими", - отметила Виктория Невская, директор по персоналу компании "Ингосстрах".