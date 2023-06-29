Компания "Электрорешения" выпустит облигации на 1 млрд рублей на Мосбирже

По словам финансово-административного директора EKF Любови Беляевой, компания, в том числе, нацелена на увеличение производственных мощностей в России

ТАСС, 29 июня. Компания "Электрорешения", производитель и поставщик электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF, анонсирует дебютный облигационный выпуск объёмом 1 млрд рублей. По данным EKF, это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам III квартала 2023 года.

EKF раскрывает стартовые параметры процедуры букбилдинга: облигационный заём выпускается на три года, доходность по купону на уровне 12,3% годовых. Купонный период - три месяца. Предварительная дата размещения - 5 июля. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк.

По данным EKF, компания со 100% ростом за последние два года развивает отечественное производство и является активным участником импортозамещения. АКРА 13 апреля 2023 года повысило кредитный рейтинг ООО "Электрорешения" до уровня BBB (RU). Компания имеет собственные R&D-центры и является системообразующим предприятием в категории "Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность". EKF присутствует в 20 странах мира, соблюдает принципы устойчивого развития и ESG и лоббирует экологичный образ жизни среди сотрудников.

Привлеченные средства будут направлены на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.

"Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идём к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы, в том числе, нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заёмный капитал и объёмы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 млрд рублей в год", - сообщает финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.