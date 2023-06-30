НСКВ: необходимо учитывать вклад корпоративного волонтерства в экономику

По словам председателя Национального Совета по Корпоративному Волонтерству Ирины Жуковой, включение в оценку корпоративного сектора, в частности, обеспечит корпоративных волонтеров достаточной поддержкой

ТАСС, 30 июня. Необходимо, чтобы корпоративное волонтерство было включено в государственную систему оценки вклада волонтерского труда в российскую экономику. Об этом заявила на заседании Национального Совета по Корпоративному Волонтерству (НСКВ) его председатель Ирина Жукова. Заседание прошло в рамках конференции "Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов", организованной Ассоциацией менеджеров.

"Мы находимся в диалоге с Минэкономразвития РФ о том, чтобы корпоративное волонтерство было включено в государственную систему оценки вклада волонтерского труда в российскую экономику", - сказала она.

Жукова отметила, что, по оценкам, озвученным на ПМЭФ, волонтерские активности только некоммерческого сектора принесли в 2022 году до 0,5% от ВВП. Включение в оценку корпоративного сектора, с одной стороны, мотивирует еще большее количество компаний вовлекаться в системную деятельность по развитию передовых волонтерских практик, а с другой - обеспечит корпоративных волонтеров достаточной поддержкой, еще раз подчеркнет значимость их деятельности для государства.

Другим значимым шагом, поддерживающим устойчивое развитие корпоративного волонтерства, стала предложенная председателем комитета ГД по молодежной политике Артемом Метелевым новелла в законодательство о благотворительной деятельности.

"Включение коммерческих компаний в перечень организаторов волонтерской деятельности вовлечет значительное количество новых акторов в общественно значимые инициативы", - отметила Жукова.

Представительства НСКВ действуют уже в 32 регионах России, объединяя социально ответственные компании для реализации проектов, направленных на повышение качества жизни в регионах в диалоге с некоммерческим сектором и органами власти.

"НСКВ - это точка развития региональных партнерств бизнеса, государства и общества. Формируя волонтерскую деятельность сотрудников, важно учитывать стратегические приоритеты компании и социальную повестку регионов. В "Норникеле" это партнерство на всех уровнях: город-компания-сотрудники. За почти 10 лет работы программы "Комбинат добра" мы доказали, что волонтерское сообщество формирует сильных лидеров позитивных изменений, которые транслируют свою неравнодушную позицию в обществе", - отметила Елена Kpючкова, заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству, руководитель направления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ, ПАО "Норильский никель".

"Залогом устойчивости НСКВ и важнейшим условием полноценной реализации потенциала нашего объединения является широкая география региональных представительств Совета", - отметил Дмитрий Шарков, возглавляющий представительство НСКВ в Новосибирске. Дружественный и открытый подход к организации работы НСКВ дает возможность любой компании вне зависимости от отраслевой специфики и масштаба бизнеса выступить инициатором объединения компаний, идентичных по культурному коду добровольчества, в представительство НСКВ на территории для повышения устойчивости бизнеса и местных сообществ, подчеркнул он.

Татьяна Гончаренко, руководитель проектного офиса дирекции устойчивого развития, РУСАЛ, подчеркнула значимость проектов корпоративного волонтерства для поддержки бизнеса компании в 8 регионах и 15 городах ее присутствия, рассказала об участии в развитии местных сообществ посредством участия в сетевых волонтерских акциях, крупных муниципальных благотворительных событиях.

Оксана Критикова, начальник отдела развития корпоративной культуры и бренда работодателя, ПАО Т Плюс, координатор деятельности региональных представительств НСКВ в Удмуртии, Саратовской и Свердловской областях привела пример социального проекта прямого действия.

В Ижевске с участием 10 региональных компаний реализуется проект по социальной адаптации подростков из неблагополучных семей посредством корпоративного наставничества. За счет этого волонтеры намерены внести вклад в долгосрочное развитие города, мотивировав подростков к выбору карьерного пути, позитивной социальной интеграции.

Реализация подобных проектов и систематизация лучшего опыта на площадке НСКВ вносит заметный вклад в развитие регионов, отметила Катерина Киндрук, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров. Она также объявила о планируемом старте всероссийского конкурса проектов в области корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" в 2023 году.

Компании, представляющие НСКВ, являются многократными победителями конкурса, результаты которого учитываются в рамках составляемого АНО "Национальные приоритеты" ежегодного рэнкинга, оценивающего вклад бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов и достижение национальных целей.

В ходе заседания к НСКВ присоединились новые участники: АО "Уральская сталь", СКБ Контур и ООО "Экостандарт".

Вадим Ковалев, член Общественной палаты РФ, советник генерального директора УК "Уральская сталь", отметил, что корпоративное волонтерство способствует достижению целей компании по качественному преобразованию территорий присутствия, повышению лояльности и вовлеченности сотрудников.

Участниками программы "Хорошие дела" уже являются более 700 работников компании.

Светлана Скользкова, советник генерального директора СКБ Контур, представила накопленный компанией опыт реализации проектов в области интеллектуального волонтерства, включая проекты профориентации и образовательные курсы для школьников, учителей и людей старшего возраста.

Вера Кузубов, управляющий партнер ООО "ЭКОСТАНДАРТ", поделилась опытом системной реализации благотворительных проектов, включая отмеченные АНО "Национальные приоритеты" и Агентством стратегических инициатив проекты "Зеленая кисточка" и "Зелёный свет".