ВСК запустила специальный проект к 20-летию ОСАГО

Участники проекта смогут почувствовать себя специалистами по оценке авто, пройдя интерактивный квиз

ТАСС, 4 июля. В июле 2023 года исполняется 20 лет с момента введения в России системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто (ОСАГО). К этой дате Страховой Дом ВСК совместно с онлайн-журналом "ВыИскали" запустили специальный проект, посвященный юбилею "автогражданки".

В рамках проекта пользователи смогут почувствовать себя специалистами по оценке авто, пройдя интерактивный квиз. Механика теста проста - участнику будет представлено 10 фотографий автомобилей после ДТП с коротким описанием происшествия и повреждений. Читателю нужно будет "на глаз" оценить размер ущерба и сумму компенсации. По итогам прохождения квиза каждый получит индивидуальный промокод, дающий 15% скидку на покупку страховых программ на сайте и в мобильном приложении ВСК.

Также пользователи смогут узнать о преимуществах современных сервисов ОСАГО, рассчитать индивидуальную стоимость полиса на свой автомобиль и устроить соревнования с друзьями.

"Введение закона об обязательном автостраховании стало переломным этапом развития всего отечественного страхового рынка. Его целью была защита прав пострадавших в результате ДТП автомобилистов. За два десятилетия сегмент заметно трансформировался - введена система более гибкого тарифообразования, европротокол, упрощающий процесс урегулирования. Сейчас основным направлением развития ОСАГО стала цифровизация, и ВСК одной из первых страховых компаний внедрила возможность оформления ДТП по европротоколу в собственном мобильном приложении. Уже в июле этого года клиенты компании смогут зафиксировать ДТП по ОСАГО полностью дистанционно", - отмечает Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК.

"Знать больше об ОСАГО - значит эффективно пользоваться всеми преимуществами современного автострахования. Проект ВСК и "ВыИскали" интересен как игровой механикой так и полезной информацией об "автогражданке". Поэтому будет интересен как новым, так и опытным автовладельцам. Информационный ресурс ВСК также станет для пользователей напоминанием о том, насколько далеко шагнул рынок за два десятилетия, и какой вклад в этот процесс внесли страховщики", - отмечает Александр Охрименко, руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.

"ВыИскали" - онлайн-журнал Страхового Дома ВСК о простых решениях сложных проблем. Это издание для тех, кто ценит своё время и не хочет разбираться в нюансах. На страницах издания можно найти полезные статьи на темы путешествий, здоровья, авто, спорта и страхования. В 2022 году журнал заходили почитать около 1 млн уникальных посетителей.

Реклама. "ВСК САО"