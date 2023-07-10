Три региона УрФО вошли в топ-15 эффективности реализации промышленной политики

В рейтинге Минпромторга Челябинская область заняла 8 место, Свердловская – 9-е, и Курганская - 14 место

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Челябинская, Свердловская и Курганская области вошли в топ-15 эффективности реализации промышленной политики. Индекс промышленного производства по округу снизился по итогам прошлого года незначительно, сообщили в понедельник в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"Сегодняшний рейтинг – это оценка не столько эффективности, сколько стрессоустойчивости региональных команд. Перед нами стоит еще множество задач в сфере развития промышленности. И рейтинг Минпромторга — это индикатор правильности приложения усилий. Он позволяет регионам задавать себе правильно поставленные вопросы, и в итоге принимать эффективные решения для развития промышленности", - передаются в сообщении слова Якушева.

По итогам рейтинга, который был составлен Минпромторгом России, в топ-15 эффективности реализации промышленной политики вошли три региона УрФО. В частности, Челябинская область заняла 8 место, Свердловская область заняла 9 место и Курганская область - 14 место. По словам Якушева, регионы Урала и Западной Сибири неплохо справляются с текущими вызовами. Индекс промышленного производства по округу по итогам прошлого года снизился незначительно, в настоящее время фиксируется разворот и выход на траекторию роста.

Отмечается, что в основе рейтинга эффективности реализации промышленной политики лежит анализ нескольких блоков показателей 2022 года. В их числе экономическое развитие региона, нормативно-правовая база и меры поддержки промышленности со стороны региональных властей, взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, а также деловая активность в регионе - молодежная политика, промышленный туризм и цифровая трансформация.