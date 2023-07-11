В Москве в ноябре пройдет VII Национальный рекламный форум

Главной темой мероприятия в 2023 году станет "Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика"

ТАСС, 11 июля. В Москве с 15 по 17 ноября состоится VII Национальный рекламный форум. В течение трех дней запланирована работа более 100 сессий, направленных на поиск дополнительных векторов развития по основным отраслям и сегментам.

Форум пройдет в рамках программы празднования 145-летнего юбилея российского рынка рекламы. За все эти годы индустрия стала одной из ключевых сфер экономики, сочетая в себе стремление развивать передовые технологии, креативные ресурсы и бизнес-эффективность. Кроме того, в 2023 году свое 30-летие отмечает крупнейшее профессиональное отраслевое объединение Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Главная тема Форума в 2023 году: "Российский бизнес. Эффективные коммуникации. Новая экономика". Задача мероприятия раскрыть интеллектуальный потенциал индустрии, так как последствия социально-экономической трансформации по-прежнему влияют на возможности и функционирование участников рекламного рынка.

"НРФ - это та площадка, которая открыто заявляет о ценности медиакоммуникационной отрасли для российской экономики в масштабах всей страны, особенно в это сложное время. Взаимообмен мнениями позволяет формировать более качественные возможности продвижения, в которых нуждаются отечественные бренды. Хочется особенно отметить важность 2023 года для всего профессионального сообщества, потому что мы достигли серьезного исторического рубежа: объединяя накопленный опыт всех рекламистов, я искренне верю, что вместе мы сможем заложить прочные основы для будущего нашего общего дела", - прокомментировал первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета НРФ Валентин Смоляков.

Оргкомитет Национального рекламного форума представил новую архитектуру деловой программы. Участники бизнес-процесса обсудят, как преодолеть уменьшение количества рекламного инвентаря, где стоит искать пути развития новых технологий и как выстраивать взаимодействие с малым и средним бизнесом, чтобы привлекать новых клиентов в индустрию.

Каждый из трех дней будет посвящен определенной тематике, которые отражают наиболее перспективные направления современной рекламы. Ожидается, что трехдневная программа НРФ’7 соберет более 5 тыс. человек в кинотеатре "Октябрь".

В первый день Форума участники обсудят развитие российской интернет-рекламы: рост влияния нейросетей на привычные маркетинговые процессы, запуск новых рекламных площадок, активное внедрение AR/VR-технологий и взаимодействие с маркетплейсами формируют новые точки роста digital и понимание эффективных стратегий продвижения. Члены АРИР при поддержке других экспертов рынка сосредоточатся на оценке влияния актуальных трендов, доступных форматов и технологий в соответствии с условиями рынка. Работа участников первого дня форума будет сфокусирована на обсуждении инновационных инструментов, подходов взаимодействия между рекламодателями и агентствами, поиске возможностей построения диалога с государством в сфере рекламного регулирования и других важных направлениях.

Второй день будет посвящен контенту и креативу под эгидой московского международного фестиваля рекламы Red Apple, который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов креативной индустрии в офлайн-формате впервые за последние три года. Производство контента и креативных стратегий - ключевая повестка серии сессий образовательной программы фестиваля. В программе 16 ноября авторские сессии, моно-выступления, включая интеграции иностранных жюри, и тематические секции, сформированные совместно с партнерами и участниками фестиваля. Главные креаторы и гуру контента обозначат роли и задачи игроков рынка, а также спрогнозируют векторы развития креативной индустрии. Не менее важным направлением второго дня форума станет тема мирового сотрудничества и взаимодействия: так, например, в программу будут включены сессии с участием международных экспертов - жюри фестиваля Red Apple.

Заключительный день программы НРФ откроет главная стратегическая сессия. Топ-менеджеры ключевых компаний медиакоммуникационной отрасли обсудят последствия кризиса, озвучат сложившиеся тенденции и обозначат новые долгосрочные планы для роста. Также в этот день будут подниматься вопросы, затрагивающие перспективы традиционных каналов коммуникации и их место в общей воронке продаж. Участники форума узнают, как эволюционирует эффективность охватных средств коммуникации.

В преддверии НРФ 13 ноября состоится открытие выставки "145 лет рекламе. Культурное наследие". Мероприятие положит начало запуску юбилейной недели и позволит провести связь времен через рекламу. Одна из ключевых задач экспозиции - представить ретроспективу коммуникационных практик и транслировать их принадлежность к культурному наследию России. Кроме того, в рамках юбилейного года вышел специальный аудиопроект - подкаст "Истории российской рекламы", рассказывающий об эволюции рекламных инструментов в эпоху цифровизации, продвижении брендов и их влиянии на потребителей и экономику.

В этом году для спикеров и участников НРФ’7 запланирована серия вечерних мероприятий, которые дополнят деловую программу.

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

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