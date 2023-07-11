Портфель Группы "Газпромбанк Лизинг" достиг 1,2 трлн рублей

По данным гендиректора Группы Максима Калинкина, недавнее исследование среди клиентов зафиксировало Индекс потребительской лояльности на уровне 78%

ТАСС, 11 июля. Компания "Газпромбанк Лизинг" подошла к 20-летнему юбилею с размером портфеля Группы "Газпромбанк Лизинг", частью которой она является, в 1,2 трлн рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба группы.

"11 июля "Газпромбанк Лизинг" отмечает 20 лет со дня своей деятельности. Сегодня компания входит в Группу "Газпромбанк Лизинг", которая является лидером российского рынка лизинга 2022 года. По итогам первого полугодия 2023 года портфель группы подошел к отметке 1,2 трлн рублей, а объем нового бизнеса составил более 400 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 20 лет "Газпромбанк Лизинг" из узкоспециализированной компании, финансирующей поставки техники и оборудования для нефтегазового и добывающего бизнеса, стал универсальным финансовым институтом для всего реального сектора экономики. Профинансировано более 100 тыс. проектов в области поставок железнодорожного, грузового, авиационного и водного транспорта, специализированной и строительной техники, бурового, IT и прочего оборудования на условиях лизинга.

Акционеры компании продолжили поддерживать ее в сложном 2022 году, удалось сохранить многолетних партнеров, добавили в пресс-службе, отметив доверие со стороны крупного бизнеса и региональных властей, вместе с которыми компания обновляет школы, детские сады, медучреждения, городской транспорт, ЖКХ. "Сегодня в "Газпромбанк Лизинг" работает свыше 200 человек, все они являются экспертами в своем сегменте, обладают высоким уровнем профессионализма и необходимыми отраслевыми компетенциями для реализации сложных инвестиционных проектов клиентов", - говорится в сообщении.

"Компания отмечает юбилей в качестве лидера рынка 2022 года в составе Группы "Газпромбанк Лизинг" и является надежным партнером для клиентов реального сектора экономики. Все эти годы мы сохраняем финансовую устойчивость и прибыльность для акционера, помогаем клиентам реализовывать инвестиционные планы, партнерам - увеличивать объемы производств и обеспечивать рабочие места, сотрудникам - воплощать мечты. "Газпромбанк Лизинг" - это про амбициозные цели и проекты, проактивный подход и высокий уровень клиентоориентированности", - цитирует пресс-служба вице-президента Газпромбанка, гендиректора Группы "Газпромбанк Лизинг" Максима Калинкина.

О показателях компании

Недавнее исследование среди клиентов зафиксировало Индекс потребительской лояльности (NPS) на уровне 78%, отметил Калинкин.

"Это очень высокий показатель, поэтому мы продолжим работать в интересах страны, каждого клиента, каждого из нас", - заявил он.

В сообщении отмечается, что, по данным рейтингового агентства "Эксперт РА", Группа "Газпромбанк Лизинг" является лидером рынка лизинга 2022 года и занимает первые строчки рейтинга по финансовой аренде легковых, грузовых автомобилей, строительной и строительно-дорожной техники, погрузчиков и складского оборудования, нефтегазового оборудования и недвижимости.

По данным того же агентства, у группы первые места в рэнкингах по работе с клиентами крупного и малого бизнеса, а также лидерство в Москве, Санкт-Петербурге и в ряде федеральных округов - Приволжском, Центральном, Сибирском, Уральском, Южном и Северо-Западном, говорится в сообщении.