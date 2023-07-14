Бренд realme начал продажи смартфонов realme 11 Pro и 11 Pro+

Смартфоны доступны в России по цене от 29,9 тыс. рублей за 11 Pro и от 35,9 тыс. рублей за 11 Pro+

ТАСС, 14 июля. В России стартовали продажи смартфонов серии 11 Pro от компании realme. Главные особенности новинок - корпус из экокожи с дизайном от Маттео Менотто, работавшего ранее с Gucci, и камеры сверхвысокого разрешения.

Модель realme 11 Pro+ получила камеру разрешением 200 Мп 200 Мп с оптической стабилизацией и первой в мире функцией SuperZoom на базе сенсора Samsung ISOCELL HP3. С ней пользователи могут создавать снимки сверхвысокого разрешения даже на большом расстоянии. В съемке плавных экшн-видео помогает оптическая стабилизацией SuperOIS с защитой от тряски по четырем осям, а фронтальная камера Sony с разрешением 32 Мп подойдет создания как селфи, так и фото с друзьями благодаря режиму "супергруппового" портрета. Снимать городские пейзажи поможет режим "Улица 4.0" с 22 различными фильтрами.

У realme 11 Pro, как и старшая модель, оборудована блоком камер с оптической стабилизацией, разрешение основного модуля составляет 100 Мп. Смартфон получил интеллектуальную функцию AutoZoom для съемки объектов на большом расстоянии. Пользователю достаточно одного нажатия, чтобы камера приблизила нужную область и сама обрезала кадр для того, чтобы получить лучший кадр.

Серия realme 11 Pro оснащена мощным и энергоэффективным чипом MediaTek Dimensity 7050 на базе 6-нм техпроцесса. Модель 11 Pro+ получила до 12 ГБ ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. При необходимости объем оперативной памяти можно расширить на 12 ГБ, преобразовав постоянную память в виртуальную оперативную.

Корпус смартфонов покрыт премиальной экокожей. Дизайн серии, созданный Маттео Менотто, бывшим дизайнером принтов и текстиля Gucci, а также аксессуаров Chanel и Bulgary, воплощает дух модной столицы - Милана, сообщили производители. Круглый объектив камеры символизирует восходящее над городом солнце, прямая линия в центре - улицу, а бежевый цвет - стены домов.

Смартфоны realme 11 Pro и 11 Pro+ доступны в России по цене от 29,9 тыс. рублей за 11 Pro и от 35,9 тыс. рублей за 11 Pro+.

Реклама. ООО "МВМ"