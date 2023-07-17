Мособлгаз достиг почти 100% уровня импортозамещения

Правительство Московской области к 2030 году планирует довести уровень газификации до 99%

ТАСС, 17 июля. Правительство Московской области к 2030 году планирует довести уровень газификации до 99,6%. Для этого Мособлгаз - единый газовый оператор - уже достиг почти 100% уровня импортозамещения. Об этом сообщил Мособлгаз.

По данным компании, активный процесс импортозамещения в России начался еще с 2014 года из-за ухода иностранных партнеров и поставщиков из недружественных стран, однако многие секторы российской экономики год назад столкнулись с серьезным дефицитом комплектующих, технологий и программного обеспечения. Но были и те, кто начал переход на отечественную продукцию задолго до этого, и оказался готов к отсутствию импортных поставок.

В материале отметили, что Мособлгаз еще год назад достиг полного импортозамещения в сфере строительства газораспределительных сетей. Партнерство с отечественными производителями позволяет быстрее находить индивидуальные инженерные решения и упрощает логистические задачи.

"Лучшие решения были найдены путем тесного взаимодействия изготовителей и инженеров нашего предприятия, - сообщил гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов. Например, один из подмосковных заводов по нашему специальному техзаданию собирает пункты редуцирования газа - по такому же принципу производство в Туле изготавливает фитинги. Планомерная работа по импортозамещению дает свои результаты, материалы и оборудование российского производства не уступают по качеству импортным аналогам, а по цене существенно дешевле".

Основная расходная статья строительства сетей - трубы. Компания использует несколько видов этой продукции: стальные и полиэтиленовые трубы, также используются российские комплектующие для строительства - стальная запорная арматура и шаровые краны.

Помимо материалов и оборудования, импортозамещение достигнуто и в части программного обеспечения. Автоматизированная система, разработанная на базе 1С, позволяет контролировать документооборот и все этапы газификации.

"Житель региона может подать заявку на газификацию, не выходя из дома, и она автоматически передается к исполнению", - пояснили в компании.

Недавно Мособлгаз запустил линейку современного газового оборудования собственной торговой марки Moguchi. Она включает более 20 моделей настенных газовых котлов, газовых проточных водонагревателей и электрических котлов. В планах выпускать более 150 тыс. единиц продукции в год. "По своим характеристикам оборудование отвечает самым современным требованиям и стандартам качества", - сообщили в компании.

"Новое производство позволит нам решить задачу заместить рынок отопительного оборудования иностранного производства, дополнительно создать более 600 рабочих мест, увеличить долю рынка оборудования отечественного производства до 25%", - сообщили в региональном Министерстве энергетики.