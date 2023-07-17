МБМ расширит нефинансовые меры поддержки предпринимателей

ГБУ "Малый бизнес Москвы" вводит услуги "Подбор рыночной ниши" и "Подготовка финансовой модели" для начинающих предпринимателей и действующего бизнеса

ТАСС, 17 июля. ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, расширяет спектр нефинансовых мер поддержки, вводя новые услуги для начинающих предпринимателей и действующего бизнеса, это "Подбор рыночной ниши" и "Подготовка финансовой модели".

Благодаря услуге "Подбор рыночной ниши" предприниматели могут получить профильную консультацию, которая включает обзор и исследование различных направлений на рынке, рекомендации для старта бизнеса, в том числе по его размещению и выбору ассортимента. Услуга оказывается специалистами МБМ по заявке.

Реализовать новый проект или направление бизнеса - такие задачи невозможно осуществить без прогнозирования. Для этого нужна финмодель. Вместо начинающих предпринимателей расчеты сделают специалисты МБМ по заявке на услугу "Подготовка финансовой модели".

Так предприниматели смогут спрогнозировать свои финансовые показатели (выручку, прибыль, денежный поток, точку безубыточности и т. д.), оценить проект, рассмотреть различные сценарии развития проекта (какие показатели следует изменить, чтобы увеличить доходность бизнеса), узнают, какими полезными и бесплатными инструментами можно воспользоваться при открытии своего дела. Расчет осуществляется на основе данных, которые предприниматели указывают при заполнении анкеты.

За подбором рыночной ниши и подготовкой финмодели могут обратиться зарегистрированные в Москве компании и индивидуальные предприниматели, а также самозанятые и те, кто только намерен открыть свое дело.

Всего на портале mbm.mos.ru в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" представлено 36 сервисов, позволяющих сделать решение бизнес-задач более удобным. Личный кабинет открывает бесплатный доступ к привилегиям московских предпринимателей, которые позволяют развивать бизнес еще эффективнее.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: "Стартап-школа МБМ", "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", "Бизнес-песочница", "Бизнес Апгрейд", акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.

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