МТС Банк выдал более 47 тыс. гарантий в первом полугодии 2023 года

По словам вице-президента, руководителя кластера малого бизнеса МТС Банка Надежды Панчуриной, за последние полгода МТС Банк существенно упростил порядок выдачи гарантий

ТАСС, 21 июля. МТС Банк выдал более 47 тыс. гарантий представителям малого и среднего бизнеса в сфере государственных и муниципальных закупок за первое полугодие 2023 года благодаря фокусу на полную автоматизацию. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба банка.

"МТС Банк сообщает об итогах развития гарантийного бизнеса за шесть месяцев 2023 года. Банк выдал более 47 тыс. гарантий благодаря фокусу на полную автоматизацию. Их получателями стали свыше 15 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в сфере государственных и муниципальных закупок на сумму 35,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

За последние полгода МТС Банк существенно упростил порядок выдачи гарантий, отметила вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина, а также добавила, что скорость и гибкость в процессах банка позволит участникам госзакупок реализовывать еще больше проектов, ее слова приводятся в сообщении.

"Сегодня обеспечения в сумме до 10 млн рублей выдаются банком в экспресс-режиме, когда срок рассмотрения клиентской заявки составляет пять минут, а время от ее поступления до предоставления гарантий – 50 минут. Гарантии свыше 10 млн рублей одобряются за 20 минут. Для их получения клиентам не нужно приходить в банк, а подписание документов осуществляется по каналам электронного документооборота", - пояснила она.

Согласно данным пресс-службы, за все время работы гарантийного бизнеса, МТС Банк выдал гарантии получателям госконтрактов на общую сумму более 82 млрд рублей. Чаще всего выданные гарантии идут на обеспечение госконтрактов, которые связаны с благоустройством общественных территорий, ремонтом объектов социального назначения, а также строительно-монтажными работами.

Как проинформировали в пресс-службе, сейчас МТС Банк предлагает клиентам спектр продуктов, необходимых в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов: оформление гарантий на обеспечение участия в конкурсе, обеспечения гарантийных обязательств, исполнения контракта.