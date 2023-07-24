Губернатор Челябинской области ознакомился с ходом строительства ФОК в Долгодеревенском

На данный момент на Южном Урале возводится восемь физкультурно-оздоровительных комплексов с большими универсальными залами и три - с бассейнами

ТАСС, 24 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Долгодеревенском Сосновского района. Новый ФОК со спортивным залом расположен на стадионе "Олимп", который был построен по поручению главы региона в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области" и открыт в прошлом году. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона.

"В настоящее время строительная готовность ФОКа составляет 70%. Работы планируется завершить не позднее 30 сентября текущего года, а в октябре спортивный объект начнет свою работу", - сказано в сообщении.

"В Долгодеревнском прекрасный спортивный комплекс открытого типа. Но чтобы было где заниматься спортом зимой, приняли решение о строительстве ФОКа. Сейчас завершается строительство спортивного объекта с большим универсальным залом, в октябре он уже заработает. На объекте надо усилить работу подрядчика, вывести дополнительно людей, на месте провели совещание, всю проблематику обсудили, но даже сейчас можно отметить, что комплекс в высокой степени готовности", - подчеркнул глава региона.

По словам Текслера, это не единственный ФОК, который строится в регионе. "На данный момент возводим восемь ФОКов с большими универсальными залами, три ФОКа с бассейнами, в следующем году такое же количество объектов планируем строить, плюс ледовые спортивные арены. Мы традиционно уделяем большое внимание развитию физкультуры и спорта, без современной инфраструктуры в регионе это сделать невозможно. Очень большая потребность в этих объектах, я вижу, сколько молодежи готовы заниматься спортом, и мы такие темпы строительства сохраним. Работу ведем масштабную, и предстоит сделать еще больше", - цитируют губернатора в управлении.

О ФОКе

Будущий ФОК представляет собой двухэтажное здание, состоящее из спортивной и административно-бытовой части. На первом этаже разместится большой спортивный зал, в котором будут проводиться занятия по боксу, дзюдо, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, ОФП. Зал на втором этаже станет танцевальным.

Из облбюджета

В управлении добавили, что в 2023 году за счет средств областного бюджета осуществляется строительство крупных социально значимых спортивных объектов. Это три физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейном (Аргаяшский, Нязепетровский и Уйский муниципальные районы), восемь физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивным залом (Верхнеуфалейский, Усть-Катавский, Челябинский городские округа, Варненский, Еткульский, Карталинский, Катав-Ивановский и Сосновский районы), центр скалолазания в Миасском городском округе, крытый каток с искусственным льдом в Усть-Катавском округе.

Физкультура и спорт в России

Как заявил в начале июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече президента России с членами правительства, этот год в РФ в спорте - юбилейный. "Столетие образования органов управления в сфере спорта, по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов. Пристальное внимание к спорту окажет влияние на его популяризацию и приведет к достижению показателя, который вы [президент РФ - прим. ТАСС] нам поставили - чтобы к 2030 году 70% граждан регулярно занимались физкультурой и спортом. Хочу доложить, что все идет по плану, сегодня уже 53% населения вовлечено в занятия спортом, это порядка 70 млн человек", - сказал Чернышенко.

Ранее он заявлял, что целью на 2023 год является увеличение числа россиян, занимающихся спортом, до 70,1 млн человек, к 2024 году цифра должна составить не менее 100 млн человек.