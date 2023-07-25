Энергетики направили 170 млн рублей на реконструкцию ЛЭП в Югре

Высоковольтная линия электропередачи обеспечивает электроэнергией компрессорную станцию магистрального газопровода компании "Газпром"

ТАСС, 25 июля. "Россети Тюмень" завершили реконструкцию высоковольтной линии электропередачи в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. ЛЭП, проходящая через труднодоступную и заболоченную местность, обеспечивает электроэнергией компрессорную станцию магистрального газопровода "Уренгой - Челябинск" компании "Газпром", сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень". Стоимость инвестиционного проекта составила свыше 170 млн рублей.

"В ходе работ энергетики проложили 23 км нового электропровода массой более 10 тонн и установили 16 опор высотой с 10-этажный дом. Для большей устойчивости металлические конструкции возведены на свайные и трубные фундаменты, забитые в землю на глубину до 15 м. Специалисты также смонтировали на ЛЭП более 3 км нового грозотроса, почти 1,9 тыс. изоляторов и 158 гасителей вибрации. Чтобы обеспечить сохранение разнообразия орнитологических видов северных территорий, установлено 345 птицезащитных устройств", - сказано в сообщении.

Реконструкция высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Пыть-Ях - Восточный/Восточный - Угутский IV" проведена в рамках инвестиционной программы компании "Россети Тюмень". Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку голубого топлива с месторождений Западной Сибири на Урал, отметили в департаменте.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт*ч. В состав компании входят 9 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.