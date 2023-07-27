Свердловские депутаты оценят действие налоговых льгот для объектов торговой недвижимости

Меры поддержки применялись с условием поэтапного повышения среднемесячной зарплаты сотрудников организаций до среднеобластного значения

ТАСС, 27 июля. Депутаты законодательного собрания Свердловской области рассмотрят на заседании 1 августа исполнение закона о льготах по налогу на имущество для объектов торговой недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента в четверг.

"Первого августа, на заседании, депутаты рассмотрят контрольный вопрос - исполнение закона "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций" в части предоставления в 2020-2022 годах налоговых льгот по налогу на имущество организаций организациям в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. Стоит отметить, что практика нашего региона по предоставлению льгот по налогу на имущество организаций в отношении объектов торговой недвижимости не имеет аналогов в России и включена в Атлас лучших региональных налоговых решений, разработанный Уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

С 2020 по 2022 годы включительно в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, установлены дифференцированные пониженные ставки и льготы по налогу на имущество организаций. Они были введены для обеспечения стабильной налоговой нагрузки в отношении этих объектов в связи с актуализацией кадастровой стоимости в 2020 году. "Меры поддержки применялись с дополнительным условием в виде поэтапного повышения уровня среднемесячной заработной платы сотрудников организаций до среднеобластного значения", - отметила Бабушкина.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, которые приводит пресс-служба заксобрания, количество налогоплательщиков, воспользовавшихся пониженными ставками и льготами, в 2020 году составило 253 налогоплательщика, в 2021 году - 247 налогоплательщиков, в 2022 году - 204 налогоплательщика. На 1 рубль предоставляемой льготы приходится от 13,5 до 19 рублей налоговых поступлений.