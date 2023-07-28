"Россети Тюмень" обеспечили электроэнергией 2,7 тыс. новых потребителей

В сравнении I полугодием 2022 года число присоединенных абонентов увеличилось на 10%, суммарная выданная мощность составила 78 МВт

ТАСС, 28 июля. В первом полугодии 2023 года компания "Россети Тюмень" подключила к электрическим сетям порядка 2,7 тыс. потребителей в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество присоединенных абонентов увеличилось на 10%, сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень". Суммарная выданная мощность составила 78 МВт.

В компании добавили, что наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению объектов энергокомпания провела в Тюменской области. "Для региона характерно бурное развитие индивидуального жилищного строительства. Чтобы обеспечить сокращение срока процедуры техприсоединения "Россети Тюмень" привлекли дополнительные силы и средства - 90 специалистов и 49 единиц техники", - отмечается в сообщении.

В структуре аудитории основную часть новых потребителей составили физические лица - 86% от общего числа исполненных за полгода договоров. Почти на треть по отношению к данным за 6 месяцев 2022 года возросло количество новых абонентов "Россети Тюмень" из числа юридических лиц. Доступ к электросетевой инфраструктуре получили 374 организации. Необходимыми киловаттами обеспечены 4 медицинских учреждения и 5 объектов культурно-досуговой сферы, 11 предприятий по производству продуктов питания, 26 станций сотовой связи и 25 зон наружного освещения.

"При подключении к электросетевой инфраструктуре всем потребителям устанавливаются современные приборы учета, которые способны фиксировать и передавать множество показателей: от расхода и качества электроэнергии до сигнала о технологическом нарушении. Для присоединения абонентов энергетики выполнили строительство 35 км линий электропередачи и ввели в эксплуатацию 23 трансформаторных подстанции", - отметили в департаменте.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт⋅ч. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.