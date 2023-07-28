ТМК провела юбилейный чемпионат профессионального мастерства "Игры мастеров"

Конкурсные задания выполнили 355 человек, в число которых, наряду с сотрудниками ТМК, вошли студенты партнерских учебных заведений

ТАСС, 28 июля. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела V Корпоративный чемпионат профессионального мастерства "Игры мастеров". Конкурсные задания выполнили 355 человек, в число которых, наряду с сотрудниками ТМК, вошли студенты партнерских учебных заведений. Работу участников оценивали 224 эксперта.

Соревнования организованы Корпоративным университетом TMK2U. В этом году они прошли на девяти площадках, в числе которых - образовательные полигоны ТМК2U на Волжском трубном заводе (ВТЗ), Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), Северском трубном заводе (СТЗ) и Синарском трубном заводе (СинТЗ), а также обновленные при участии ТМК в рамках проекта "Профессионалитет" лаборатории и учебные мастерские Первоуральского многопрофильного техникума и Каменск-Уральского политехнического колледжа. Участники соревновались в 22 компетенциях, таких как мехатроника, электромонтаж, промышленная автоматика, производство стали, токарные работы (в том числе на станках с ЧПУ), сварочные технологии, лабораторный химический анализ, охрана труда, инженер-технолог машиностроения, газорезчик, дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, контролер приемки резьбы муфт и труб, резчик труб и заготовок, вальцовщик, машинист крана и стропальщик, водитель погрузчика и другие.

Конкурсанты выполняли задания на учебных полигонах и в мастерских с использованием реального оборудования или на учебных тренажерах, моделирующих производственный процесс. Победителей определили в двух возрастных категориях: молодые (до 28 лет) и опытные (от 29 лет) специалисты.

Помимо соревнований в рамках "Игр мастеров" для участников были организованы деловая и развлекательная программы: развивающие и творческие мастер-классы от бизнес-тренеров ТМК2U, экскурсии и командообразующие мероприятия.

"Корпоративный чемпионат - важное комплексное мероприятие, решающее сразу несколько задач. Это и мотивация сотрудников, и повышение их квалификации, и усиление сотрудничества между коллегами из разных заводов. И, конечно, профориентационная деятельность: в этом году впервые в "Играх мастеров" принимают участие студенты, обучающиеся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в партнерских учебных заведениях. Мы показываем молодым людям реальную производственную атмосферу, современное оборудование, даем им отработать полученные навыки бок о бок с профессионалами - это наш вклад в их будущее и, в целом, в обеспечение промышленности высококлассными специалистами", - подчеркнула заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом, директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

"Здесь мы видим высококлассных профессионалов, в чьих руках будущее отечественной промышленности: они совершенствуют производственные процессы и передают свои знания следующему поколению металлургов. Поэтому "Игры мастеров" имеют большое значение не только для нашей компании, но и для отрасли в целом, показывая значимость таких специалистов для ТМК и повышая престиж рабочих профессий", - сказал вице-президент, член Совета директоров ТМК Андрей Каплунов.

Корпоративный чемпионат профессионального мастерства "Игры мастеров" проводится в ТМК с 2018 года (в 2020 году мероприятие было отменено по причине пандемии COVID-19). За это время масштаб мероприятия увеличился в 20 раз.