Депутат парламента ЯНАО обсудил с оленеводами замену загонов для вакцинации животных

Личные встречи в стойбищах позволяют выстроить законодательную повестку, исходя из потребностей кочевников

ТАСС, 3 августа. Вопросы о замене устаревших загонов для вакцинации животных и обеспечения оленеводов-частников лекарствами для поголовья обсудили кочевники Полярного Урала с депутатом парламента Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Эдуардом Яунгадом во время его рабочей поездки. Об этом сообщили в пресс-центре Заксобрания региона.

"Депутат обсудил с кочевниками замену устаревших загонов для вакцинации животных и обеспечение оленеводов-частников лекарствами для поголовья, которые недавно анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Оленеводы инициативы поддержали, у многих возникли предложения по наполнению аптечек для стад - депутат пообещал обсудить вопрос с председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным и проработать с профильными ведомствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время рабочей поездки депутат парламента ЯНАО посетил факторию "Район Приуральский", которая находится на границе Ямала и Республики Коми. Здесь кочевники закупаются топливом, продуктами, могут вызвать санавиацию или просто дождаться родственников, которые уехали в город.

В эти дни в регионе также прошел традиционный праздник "Та ер яля" - праздник середины лета, после которого оленеводы начинают обратный путь с летних стоянок на зимние пастбища. На празднике прошли народные игры и традиционные соревнования - метание тынзяна на хорей, тройной национальный прыжок и зрелищные гонки на оленьих упряжках.

По словам Яунгада, личные встречи в стойбищах позволяют узнать больше о том, что тревожит кочевников, исходя из этого, выстроить законодательную повестку.