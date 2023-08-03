"Ингосстрах" обеспечил своих клиентов автозапчастями в условиях дефицита

По словам директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании Максима Дмитриева, сроки ремонта транспортных средств клиентов "Ингосстраха" - самые короткие на рынке

ТАСС, 3 августа. "Ингосстрах" способствовал обеспечению своих клиентов необходимыми автозапчастями в условиях их дефицита. Совместно с партнерами "Ингосстрах" использует все ресурсы, чтобы клиент мог оперативно получить отремонтированный автомобиль и в комфортные для него сроки снова сесть за руль своего транспортного средства.

По данным компании, сейчас многие техцентры ощущают дефицит автомобильных деталей. "Ингосстрах" еще в 2022 году начал искать пути обеспечения своих клиентов необходимыми запчастями. Благодаря успешной реализации этого проекта, удалось существенно сократить сроки ремонта автомобилей.

В "Ингосстрахе" отметили, что у компании накоплена уникальная база по ремонту автомобилей. Она состоит из деталей, которые наиболее часто использовались в ремонте в течение последнего года. Обширный многолетний опыт компании позволяет выбирать оптимальный состав заказа всех необходимых деталей для ремонта автомобилей разных марок и моделей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В настоящее время полноценно работают два формата: срочный заказ под конкретный ремонт, а также крупные партии деталей, в доставке которых задействованы морские перевозки. Программа рассчитана на все группы клиентов, доступна на всей территории России и действует в различных условиях. Например, при организации доставки редкой детали с другого континента, которую могут обеспечить партнеры "Ингосстраха", так как компания нацелена на предоставление комфортного и своевременного сервиса своим клиентам.

"Благодаря разработанной программе "Ингосстраху" удалось сократить средние сроки серьезных ремонтов автомобилей до семи дней. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что сроки ремонта транспортных средств наших клиентов - самые короткие на рынке, плюс им доступен экспресс-ремонт даже дефицитными позициями. Команда "Ингосстраха" совместно с партнерами активно и уверенно работает над тем, чтобы нашим клиентам были доступны все необходимые запчасти, которые привозятся заранее на основе нашей прогнозной модели. Программа распространяется на все продукты автострахования, в которых подразумевается натуральная форма возмещения: Премиум, Премиум-лайт, ОСАГО и другие", - уточняет Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса компании "Ингосстрах".

"Ингосстрах" продолжит активную работу с партнерами для дальнейшего обеспечения своих клиентов сервисом на рынке.

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