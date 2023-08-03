На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе с лекцией выступит Курпатов

Спикер прочитает лекцию "Метанавыки как пропуск в будущее"

ТАСС, 3 августа. В ходе Московского урбанистического форума в Гостином Дворе с лекцией выступит врач-психотерапевт, автор множества книг и научных публикаций, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов.

Лекция пройдет в большом зале "Москва" в Гостином дворе 5 августа, в 10:00. Вход свободный.

Курпатов прочитает лекцию "Метанавыки как пропуск в будущее", в которой расскажет об актуальности развития таких метанавыков, как креативность и интуиция, способность нестандартно мыслить и накапливать социальный капитал.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный двор на шесть недель станет интерактивным мультимедийным пространством с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. В ближайшие 1,5 месяца здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты.

ТАСС - генеральное информационное агентство

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