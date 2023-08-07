На сессии ВЭФ обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке

По словам Губернатора Забайкальского края Александра Осипова, регион обладает гигантскими возможностями для налаживания взаимного туризма с партнерами из Китая, Монголии и других стран

ТАСС, 7 августа. Перспективы международного сотрудничества в сфере туризма, развитие взаимодействия в индустрии гостеприимства, а также привлечение инвестиций в эту отрасль обсудили участники выездной сессии Восточного экономического форума "Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов", которая состоялась 4 августа в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума - 2023 "Новые горизонты". Оператор мероприятия - Региональный центр экспорта Забайкальского края при поддержке Фонда Росконгресс.

"Сейчас в рамках преференциальных режимов территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток в туристической отрасли Дальнего Востока реализуются 307 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 154 млрд рублей. Наша задача как государства - привлечь сюда всех талантливых предпринимателей, инвесторов, руководителей, людей, которые готовы создавать туристический продукт, создать такую инфраструктуру, которая сделает отдых комфортабельным: современному туристу нужна транспортная доступность, связь, доступность медицинских услуг. Я уверен, это все в наших силах. Всем нашим друзьям и коллегам, гостям из дружественных государств хочу пообещать всестороннюю помощь Правительства РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в том, чтобы ваши замыслы, ваши проекты по созданию туристического продукта состоялись", - сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Также глава ведомства поддержал озвученную в ходе сессии инициативу об упрощенном трудоустройстве ветеранов СВО в туристическую отрасль Дальнего Востока. По словам модератора дискуссии, художественного руководителя туристического клуба "Молодость" Алексея Карахана, для многих из таких граждан возвращение к мирной жизни может проходить при помощи работы гидами и проводниками. "Я хотел бы горячо поддержать вашу инициативу и предложить вам подготовить предложения о том, как с точки зрения бизнеса могла бы выглядеть ее реализация. Сформулированное предложение обсудим с ответственными органами государственной власти, участниками отрасли, фондом "Защитники Отечества". Хотелось бы, чтобы ребята, отдав долг Родине, встраивались в мирную жизнь на более высоком уровне, с большей материальной компенсацией и вовлеченностью", - подчеркнул Алексей Чекунков.

Участники сессии обсудили перспективы создания межрегиональных туристических маршрутов, а также различные аспекты организации экологического, промышленного и экотуризма. По словам Губернатора Забайкальского края Александра Осипова, регион обладает гигантскими возможностями для налаживания взаимного туризма с партнерами из Китая, Монголии и других стран.

"Забайкальский край имеет развитую железнодорожную и автодорожную сеть, большое количество пограничных переходов. При этом, планируется и создание новых. Сейчас ведется совместная работа с нашими китайскими и монгольскими друзьями для того, чтобы сделать пересечение границы быстрым и удобным. Уже принято решение о введении электронных виз на двух пунктах пропуска - их число необходимо расширять. Также необходимо расширять способы пересечения границы, предоставлять людям как можно больше форматов удобного перемещения", - отметил он.

В свою очередь, о процессе перезапуска российско-китайского туризма после пандемии коронавируса рассказал Генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай. Согласно статистическим данным Китая, за 2019 год граждане этой страны совершили более 160 млн выездов за границу, из которых 2,250 млн в Россию, а 2,720 млн россиян, в свою очередь, выезжали в Китай.

"Забайкальский край граничит с Китаем, обладает прекрасными природными пейзажами, богат туристическими ресурсами, имеет сухопутное сообщение, что делает его естественным аванпостом в целях развития сотрудничества между странами. Предполагается, что вслед за облегчением визового режима в будущем все больше китайских граждан и туристических групп будут посещать Забайкальский край, знакомиться с его красотой и местными обычаями, а также приносить стимул в развитие местной экономики", - сообщил Ли Хай.

Выездная сессия ВЭФ прошла в Забайкалье впервые. Участие в дискуссии также приняли Губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель мэра г. Хулунбуир Сунь Вэй и заместитель начальника Управления культуры, туризма, радио и кино г. Хулунбуир Ли Джун Вэй, директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев, генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли Гао Ци, председатель Совета Ассоциации международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" Александр Львов и вице-президент ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков.

Забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты" - 2023 проходит с 4 по 6 августа в туристических местах Забайкалья: эко-курорте "Кука", Ленд-Арт парке "Тужи" и Этнокомплексе "Кочевник". Основными целями проведения мероприятия являются раскрытие экспортного и туристического потенциала Забайкальского края, представление региона для потенциальных партнеров, определение точек роста экономики в части внешнеэкономической деятельности.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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