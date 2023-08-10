Челябинск получит свыше 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию ЖКХ

Губернатор Алексей Текслер отмечает, что со времен Советского Союза в регионе не было столь масштабных программ в сфере ЖКХ

ТАСС, 10 августа. Заявка от Челябинской области на 1 мдрд 720,6 млн рублей была одобрена на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Марата Хуснуллина. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации облправительства.

"Целевые федеральные средства направят на реализацию в Челябинске очередных этапов ключевых инфраструктурных строек, инициированных губернатором Алексеем Текслером. На модернизацию очистных сооружений водозабора Челябинска будет направлено 694,9 млн рублей. Реализован проект будет в 2024 году. Это позволит существенно повысить качество и надежность питьевого водоснабжения жителей Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска. Также 1 млрд 025,7 млн рублей направят на реализацию третьего этапа реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска. В 2024 году будет построена станция УФ-обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп. Проект позволит снизить износ сооружений и исключить негативное воздействие на окружающую среду", - сказано в сообщении.

"Президент, как вы помните, объявил о запуске большой программы по строительству и ремонту систем ЖКХ. Она имеет огромное значение для нашего региона и позволит решить целый комплекс давних вопросов по многим муниципалитетам. В рамках программы по нашей области на два года запланированы работы на 162 объектах в 31 муниципалитете. Со времен Советского Союза у нас не было таких масштабных программ в сфере ЖКХ", - сказал ранее губернатор в своем обращении к областному законодательному собранию.

Накануне в своем Telegram-канале вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об одобрении еще одного набора заявок на специальные казначейские кредиты. "Еще больше важных инфраструктурных проектов будут реализованы в стране. На этот раз по итогам конкурса отобраны заявки 32 регионов. В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В общей сложности 61 проект, который, без сомнения, благоприятно повлияет на жизнь граждан и развитие регионов", - сказано в сообщении.

Пресс-служба кабмина поясняет, что субъектам будут предоставлены казначейские кредиты на сумму 75 млрд рублей. В первую очередь это средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

"Всего для участия в конкурсном отборе поступили заявки от 55 регионов страны на 191 проект на общую сумму 155,5 млрд рублей. Субъекты испытывают высокую потребность в обновлении инфраструктуры, и инструмент специальных казначейских кредитов как раз помогает решить задачи регионального развития. Фонд развития территорий как оператор данной программы продолжит сопровождать проекты для их успешной реализации", - приводятся в сообщении на сайте правительства РФ слова гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

Механизм казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.