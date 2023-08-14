ММК наращивает онлайн-продажи металлопродукции

По итогам семи месяцев продажи металлопродукции через корпоративный маркетплейс Группы ПАО "ММК" превысили онлайн-продажи за весь 2022 год

ТАСС, 14 августа. По итогам семи месяцев 2023 года продажи металлопродукции через корпоративный маркетплейс Группы ПАО "ММК" составили около 40 тыс. тонн, превысив онлайн-продажи за весь 2022 год, когда было реализовано чуть более 30 тыс. тонн. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

"По сравнению с семью месяцами прошлого года реализация через маркетплейс выросла на 87%. В среднем ежемесячно на площадке продается 5655 тонн продукции. Выручка с НДС от онлайн-продаж с начала года превысила 3 млрд рублей. За все время работы электронной торговой площадки (ЭТП) Магнитогорского металлургического комбината объемы продаж составили порядка 87 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

На предприятии также отметили, что в настоящее время на корпоративном маркетплейсе ММК зарегистрировано около 9 тыс. клиентов. В их числе как юридические, так и физические лица, поскольку компания ориентирована на конечного покупателя в сегментах В2В и В2С."Особое внимание при создании маркетплейса, начавшего свою работу в 2021 году, было уделено личному кабинету пользователя. Именно разделение розничных и оптовых продаж и наличие В2С кабинета на маркетплейсе ММК отличает этот ресурс от других, представленных на рынке", - отмечается в пресс-релизе.

"Сегодня маркетплейс Магнитки позволяет напрямую, без посредников, купить по оптовым ценам продукцию компаний Группы ПАО "ММК" - от коробки гвоздей до больших партий товара", - добавили в компании.

В сообщении отмечается, что в 2023 году реализована интеграция площадки с ЭТП Газпромбанка и финансовой платформой FINFACTORY. В стадии реализации находятся разработка мобильного приложения, автоматизация проверки покупателя, разработка полноценного модуля аукционов. В планах дальнейшего развития электронной площадки ММК - создание личного кабинета кооператора, применение и поддержка финансовых инструментов, внедрение новых способов оплаты, автоматизация расчета стоимости доставки и организация сервиса для претензионной работы.