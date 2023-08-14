Лоукостер "Победа" не планирует полностью уходить из Внуково

Гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский также отметил, что пропорция рейсов "Победы" во "Внуково" и "Шереметьево" сохранится

ТАСС, 14 августа. Лоукостер "Победа" не планирует полностью менять базовый аэропорт с Внуково на Шереметьево. Об этом в интервью "Ведомостям" сообщил гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

"Нет, не стоит (ожидать полного перехода лоукостер в аэропорт Шереметьево после окончания контракта с Внуково в 2024 году - прим. ТАСС) . Будет дальше летать, соглашение со "Внуково" будет продлено. И пропорция рейсов ["Победы" во "Внуково" и "Шереметьево"] сохранится", - сказал Александровский.

При этом он отметил, что интеграция "Победы" в группу "Аэрофлот" продолжится. Так, например, "Победа" будет включена в программу "Аэрофлот бонус". "Начисление миль за полеты "Победой" запустим до конца года, а возможность приобретения билетов на ее рейсы за мили будет реализована в 2024 году. Также планируем дать дополнительный сервис в аэропортах для пассажиров бизнес-класса "Аэрофлота" (в рамках интерлайн-соглашения - прим. ред.), участников "Аэрофлот бонуса" золотого и платинового уровня, вылетающих авиакомпанией "Победа", - отметил Александровский.