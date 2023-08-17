VII Московский финансовый форум пройдет 28 сентября

Программа форума включает 16 мероприятий

ТАСС, 17 августа. На сайте опубликована архитектура деловой программы VII Московского финансового форума, который пройдет в Москве 28 сентября 2023 года. Главная тема Форума в этом году - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".

Программа VII Московского финансового форума включает 16 мероприятий. Так, способы повышения благосостояния граждан будут рассмотрены в ходе проведения панельных дискуссий, посвященных финансовой грамотности и долгосрочным сбережениям. Также будут обсуждаться пути развития региональных финансов и повышения экономического потенциала регионов. В рамках деловой программы будут рассмотрены такие темы, как трансформация налоговой политики, управление государственными финансами, публичная собственность, система закупок и многое другое. Отдельное внимание на полях МФФ-2023 будет уделено развитию рынка труда, ювелирной индустрии, алкогольного и табачного рынков.

Для обсуждения перспектив развития российской экономики на площадках форума соберутся представители органов федеральной и региональной исполнительной власти, депутаты Государственной Думы, политические и общественные деятели, руководители ведущих российских компаний и банков, эксперты в области финансов и экономики.

Организаторами Форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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