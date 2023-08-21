Фестиваль ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE собрал более 2,5 тыс. участников

В рамках фестиваля прошли детские и женский забеги, соревнования по триатлону для детей, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на олимпийской дистанции

ТАСС, 21 августа. В столице прошел масштабный фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2023. По итогам трех дней, 18 - 20 августа, в различных гонках фестиваля финишировали более 2,5 тыс. участников из 166 городов России.

В рамках фестиваля прошли детские и женский забеги, соревнования по триатлону для детей, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на олимпийской дистанции и командная эстафета SUPERSPRINT RELAY. Также в эти дни прошел Чемпионат России по триатлону и Всероссийские соревнования по триатлону в дисциплине триатлон-спринт среди юниоров.

Фестиваль открылся традиционными стартами для детей - забегами STARKIDS. Спортсмены преодолели дистанции 500 и 1 тыс. м вдоль живописного Гребного канала. Продолжением первого дня соревнований стал женский забег IRONLADY на 5 км.

В субботу прошли триатлонные гонки на олимпийской дистанции среди любителей и профессионалов. Участники поэтапно преодолели 1,5 км плавания, 40 км велоэтап и 10 км бега. Плавательный этап прошел в Гребном канале. Велоэтап - по улице Нижние Мневники, а у профессионалов "зацепил" и велокольца Крылатского. Завершающий беговой этап прошел вдоль гребного канала Москвы.

В третий день фестиваля прошла эстафетная гонка SUPERSPRINT RELAY и Чемпионат России на дистанции триатлон-эстафета. Каждый участник эстафеты (из двух или четырех человек) последовательно преодолевал все три этапа триатлона: заплыв на 250 м, велогонку на 5 км и забег на 1,5 км. Продолжением спортивного дня стал Детский кубок ФТР, в котором приняли участие дети от 4 до 12 лет на разных дистанциях. Завершением фестиваля стали заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили (1,852 км и 3,704 км соответственно).

Результаты

OLYMPIC / Женщины

1 место - Курченко Мария, 2:11:13

2 место - Трубкович Диана, 2:11:44

3 место - Фаустова Антонина, 2:12:38

OLYMPIC / Мужчины

1 место - Париенко Артем, 1:58:47

2 место - Хабаров Никита, 1:59:44

3 место - Васильев Вячеслав, 2:00:40

Чемпионат России по триатлону

Мужчины

1 место - Григорий Антипов 1:48:19

2 место - Колобродов Денис 1:48:59

3 место - Михаил Антипов 1:49:16

Женщины

1 место - Юлия Голофеева 2:01:33

2 место - Валентина Рясова 2:03:29

3 место - Диана Исакова 2:04:44

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