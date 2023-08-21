МТС Банк повысил ставки по вкладу для физических лиц до 11,3% годовых

Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей

ТАСС, 21 августа. МТС Банк повышает ставки по универсальному вкладу-конструктору "МТС Вклад". Максимальная доходность составляет 11,3% годовых по вкладу срочностью 91 день при ежемесячной капитализации процентов. Для удобства клиентов по вкладу на 91 день имеется возможность получить проценты в дату открытия вклада. Для граждан пенсионного возраста и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка размере 0,2 п.п. к базовой ставке.

Финальная доходность зависит от срока размещения и способа выплаты процентов, а также от надбавки к процентной ставке для отдельных категорий клиентов. Минимальная сумма вклада составляет 10 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада зависит от опций по вкладу.

По "МТС Вкладу" предусмотрен выбор опций:

семь сроков вклада на выбор: от трех месяцев до трех лет;

пополнение и/или частичное снятие денежных средств или без таких возможностей;

размер неснижаемого остатка;

способ начисления и выплаты процентов: ежемесячно на счет вклада (капитализация) с выплатой в конце срока, на отдельный счет, отличный от счета вклада или в дату открытия вклада за весь срок действия вклада.

По "МТС Вкладу" предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях "МТС Вклада", действующих на момент пролонгации. Досрочное расторжение договора вклада - по ставке вклада "До востребования", действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить вклад-конструктор "МТС Вклад" можно в любом офисе МТС Банка, на сайте или в мобильном приложении.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

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